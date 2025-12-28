Logo SportMediaset

Calcio

L'ex Liverpool Andy Carroll arrestato: rischia 5 anni di prigione

28 Dic 2025 - 12:20
© Getty Images

© Getty Images

La notizia era filtrata a luglio, ora però si conosce anche l'identità del calciatore arrestato all’aeroporto londinese di Stansted: si tratta di Andy Carroll, ex attaccante della nazionale inglese e, tra le altre del Liverpool. L'ex bomber è accusato di aver di "aver violato un'ordinanza restrittiva" relativa a fatti accaduti nel marzo 2025, un mese prima del fermo. Carroll è stato intercettato lo scorso aprile nel momento in cui è rientrato in Uk su un volo low cost: ora rischia fino a 5 anni di prigione.

Nel 2011 il suo passaggio dal Newcastle al Liverpool per 41 milioni di euro passò alla storia come uno dei più grandi flop di mercato nel recente passato dei Reds. Dopo l'esperienza ad Anfield Carroll non si è più ripreso: andò male anche nella successiva avventura con West Ham e nel ritorno al Necastle. 

