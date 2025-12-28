L'ex Liverpool Andy Carroll arrestato: rischia 5 anni di prigione

La notizia era filtrata a luglio, ora però si conosce anche l'identità del calciatore arrestato all’aeroporto londinese di Stansted: si tratta di Andy Carroll, ex attaccante della nazionale inglese e, tra le altre del Liverpool. L'ex bomber è accusato di aver di "aver violato un'ordinanza restrittiva" relativa a fatti accaduti nel marzo 2025, un mese prima del fermo. Carroll è stato intercettato lo scorso aprile nel momento in cui è rientrato in Uk su un volo low cost: ora rischia fino a 5 anni di prigione.