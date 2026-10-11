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Napoli, Noa Lang attacca Conte e Ciro Ferrara lo bacchetta: "Non si fa così"

L'attaccante olandese in un colpo solo elogia Allegri e attacca l'ex tecnico: "Questo allenatore mi parla, a differenza di quello dell'anno scorso"

11 Ott 2026 - 10:43
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Noa Lang elogia Max Allegri e attacca Antonio Conte, Ciro Ferrara lo bacchetta immediatamente. Ad animare il post partita di Napoli-Frosinone ci ha pensato l'attaccante olandese, che nell'intervista a Dazn ha spiegato da dove nasce il suo momento di forma che lo ha portato anche al gol contro la squadra di Alvini: "La scorsa stagione con l'altro allenatore (Conte, ndr) è stato un po' difficile, adesso invece sento la fiducia di Allegri. Questo allenatore mi parla, a differenza di quello dell'anno scorso. Mi dice come migliorare e come muovermi in campo".

Nella prima parte della stagione 2025/26, prima di trasferirsi al Galatasaray, Lang non aveva infatti mai trovato il giusto feeling con Conte. Lo dimostrano anche i numeri: 27 presenze complessive, solo 7 volte titolare in Serie A dove ha raccolto appena un gol contro l'Atalanta e due assist contro Verona e Inter prima dell'addio a gennaio. Con Allegri, invece, già 3 volte titolare con primo gol ieri di fronte al Frosinone. 

Le parole di Lang non sono state accolte di buon grado da Ciro Ferrara, che a distanza di pochi minuti dall'intervista ha replicato così all'esterno offensivo: "Non è un comportamento corretto e non è la prima volta. Se aveva qualcosa da dire a Conte, avrebbe fatto bene a dirglielo lì in quel momento, non quando l'allenatore è andato via". Poi il giudizio finale: "Non mi sono piaciute queste dichiarazioni. Non ha capito bene in che ambiente si trova, in che campionato si trova, in che città si trova e che cosa vuol dire indossare questa maglia".

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