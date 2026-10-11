Napoli, Noa Lang attacca Conte e Ciro Ferrara lo bacchetta: "Non si fa così"

Le parole di Lang non sono state accolte di buon grado da Ciro Ferrara, che a distanza di pochi minuti dall'intervista ha replicato così all'esterno offensivo: "Non è un comportamento corretto e non è la prima volta. Se aveva qualcosa da dire a Conte, avrebbe fatto bene a dirglielo lì in quel momento, non quando l'allenatore è andato via". Poi il giudizio finale: "Non mi sono piaciute queste dichiarazioni. Non ha capito bene in che ambiente si trova, in che campionato si trova, in che città si trova e che cosa vuol dire indossare questa maglia".