"Sarà banale, ma tutte le partite sono uguali, ormai siamo qui ed è una fase finale, non possiamo fare discorsi diversi. Siamo una squadra competitiva e possiamo arrivare in fondo". Così il ct dell'Italia Under 21 Silvio Baldini commentando il sorteggio del prossimo Europeo di categoria. Sulla qualificazione, Baldini ha aggiunto: "Siamo arrivati alla partita di Pescara contro la Polonia convinti che anche all'andata, seppur perdendo, avevamo giocato una partita di alto livello. Ma il calcio è così. Sapevamo che era difficile ma che avevamo la qualità per poter vincere. Onestamente qualsiasi gruppo era indifferente. Siamo pronti".