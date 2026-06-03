Le parole

Conte saluta Napoli: "Due anni vincenti e di forti emozioni, semplicemente grazie"

Il messaggio social dell'ex tecnico azzurro. I tifosi: "Sarà sempre casa tua"

03 Giu 2026 - 12:26
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"Due anni vincenti di forti emozioni e grande passione! Semplicemente...grazie di cuore Napoli!". Con un post sul proprio profilo Instagram, Antonio Conte ha voluto salutare per un'ultima volta Napoli e i suoi tifosi. 

Arrivato nel 2024, il tecnico pugliese ha condotto i partenopei alla vittoria del quarto scudetto e qualche mese fa ha anche conquistato la Supercoppa italiana. Nonostante l'anno di contratto che ancora gli restava, Conte ha deciso di mettere la parola fine alla sua avventura partenopea. Il legame con la città e i tifosi resta però intatto, come testimoniato dai moltissimi commenti ricevuti sotto al post, tra cui: "Grazie mister, questa resterà per sempre casa tua". 

Futuro? Ancora presto per parlarne, ma Nazionale e Fenerbahçe restano alla finestra. 

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