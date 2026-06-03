Conte saluta Napoli: "Due anni vincenti e di forti emozioni, semplicemente grazie"

Arrivato nel 2024, il tecnico pugliese ha condotto i partenopei alla vittoria del quarto scudetto e qualche mese fa ha anche conquistato la Supercoppa italiana. Nonostante l'anno di contratto che ancora gli restava, Conte ha deciso di mettere la parola fine alla sua avventura partenopea. Il legame con la città e i tifosi resta però intatto, come testimoniato dai moltissimi commenti ricevuti sotto al post, tra cui: "Grazie mister, questa resterà per sempre casa tua".