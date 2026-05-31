BOTTA E RISPOSTA

Stellini risponde a De Bruyne: "Mai entusiasta di stare al Napoli". E poi esalta Modric

Il vice di Conte replica per le rime alle sferzate del campione belga ed esalta Modric: "Sono rimasto molto colpito nella passata stagione di come si è inserito al Milan. Un esempio"

31 Mag 2026 - 18:52
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Un botta e risposta al veleno che rivela, tra le righe, un rapporto mai davvero sbocciato. Kevin De Bruyne e Antonio Conte non sono riusciti a sintonizzarsi sulla stessa lunghezza d'onda, arrivando a fine stagione con un rapporto ai minimi termini.

KDB: "Conte doveva andarsene"

 Tanto da far esporre in maniera chiarissima KDB sul suo primo anno a Napoli: "Se sono felice che Conte sia andato via? Sì, per me se ne doveva andare", la prima stoccata. E poi ancora: "Adattarsi al suo gioco per me è stato complicato: ha una visione del calcio molto diversa dalla mia". Parole dirette, che sanno di bocciatura, rese ancora più pesanti dal pedigree e lo status nel mondo del calcio del belga.

Leggi anche

De Bruyne al veleno contro Conte: "Contento sia andato via, avevamo visioni diverse. Se resto? Devo parlare col club"

Stellini risponde a KDB

 Attacco che non è finito nel vuoto. Cristian Stellini, storico vice di Conte, ha replicato senza mezzi termini all'intervista di De Bruyne: "Forse ha poco senso che a Napoli arrivino giocatori che hanno 33 anni con un passato importante e che pensano all’estetica piuttosto che al risultato di una stagione", il primo colpo assestato dal braccio destro dell'ex allenatore del Napoli, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport. Che poi ha aggiunto: "Se devono arrivare giocatori di questa esperienza, che almeno servano ai giovani come esempio di entusiasmo e gioia di vivere una piazza come Napoli. Lui non mi ha trasmesso né gioia né entusiasmo, gli auguro in futuro di vivere esperienze più simili a ciò che vuole lui magari già in Nazionale con Garcia". Parole dure che fanno capire come l'amore tra Conte e il suo staff e De Bruyne non sia mai davvero sbocciato.

L'elogio di Modric

 Oltre a criticare KdB, Stellini ha voluto esaltare un altro grande campione arrivato la scorsa estate in Serie A: Luka Modric. Il croato, fa intendere il vice di Conte, si sarebbe calato meglio del belga nella nuova realtà: "Mi ha colpito molto nella passata stagione di come si è inserito al Milan, guidando i compagni con leadership ed entusiasmo pur giocando in una squadra che ha espresso un calcio molto pragmatico, ottenendo buonissimi risultati e senza mai dare giudizi su dirigenza ed allenatore. Essere professionisti significa anche essere in grado di capire cosa serve che tu faccia per rendere l’ambiente in cui lavori il migliore possibile dando l’esempio!”

Leggi anche
Kevin De Bruyne

De Bruyne-Conte, non c'è mai stato feeling. Sarà la prima sfida per Allegri

napoli
kevin de bruyne
conte
cristian stellini
polemica

Ultimi video

01:46
Rabiot senza Allegri

Rabiot senza Allegri

02:01
DICH INACIO X SITO 31/5 SRV

Inacio: "Convocazione un momento incredibile"

02:12
Le parole di Donnarumma

Le parole della "chioccia" Donnarumma

02:02
Stelle bosniache

Stelle bosniache tra Italia e Mondiale

01:32
Veleno De Bruyne

De Bruyne al veleno contro Conte

01:52
Milan-Leao, sipario

Milan-Leao, cala il sipario

00:48
MCH FESTA MONZA VERTICALE MCH

Monza in A, la festa dei tifosi in centro

00:22
MCH FESTA MONZA ORIZZONTALE MCH

Il Monza sfila tra i tifosi sul bus scoperto

02:07
DICH DONNARUMMA 30/5 DICH

Donnarumma: "Mi sono sentito in dovere di dare la mia disponibilità"

01:28
Trofeo dei licei milanesi

Trofeo dei licei milanesi

02:28
A Budapest è tutto pronto

A Budapest è tutto pronto

02:30
Il futuro della Nazionale

Il futuro della Nazionale

02:11
Baldini ne ha per tutti

Baldini ne ha per tutti

01:30
Ora Frattesi può salutare

Ora Frattesi può salutare

03:03
ADL e gli allenatori

ADL e gli allenatori

01:46
Rabiot senza Allegri

Rabiot senza Allegri

I più visti di Napoli

Napoli, il dopo Conte

Napoli, chi dopo Conte?

De Bruyne al veleno contro Conte: "Contento sia andato via, avevamo visioni diverse. Se resto? Devo parlare col club"

Max Allegri

Milan, che beffa: in Champions ci va... Allegri. Grande beffa per i rossoneri alle prese con l'ennesima rivoluzione

Kevin De Bruyne

De Bruyne-Conte, non c'è mai stato feeling. Sarà la prima sfida per Allegri

Stellini, che bordate a De Bruyne: "Mai entusiasta di stare al Napoli. Pensa più all'estetica che al risultato..."

13 SRV VOX TIFOSI NAPOLI SU ALLEGRI? 29/5 SRV

Tra i vicoli di Napoli i tifosi si dividono su Allegri: da "può far bene" a "che Dio ce la mandi buona"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
18:56
Tre domande a Viviano: il sogno De Zerbi, delusione Safonov e il portiere più forte al mondo oggi
18:44
Kvara eletto miglior giocatore della Champions 2025/26
17:08
Mondiali 2026, Lamine Yamal: "Ho avuto paura di non poter giocare"
16:56
Mondiali 2026, Kluivert tifa Curacao: "La qualificazione entrerà nella storia"
15:43
Milan senza dirigenza, arriva il remind della Figc: "Ricordatevi l'iscrizione al campionato"