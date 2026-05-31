Stellini risponde a De Bruyne: "Mai entusiasta di stare al Napoli". E poi esalta Modric

Attacco che non è finito nel vuoto. Cristian Stellini, storico vice di Conte, ha replicato senza mezzi termini all'intervista di De Bruyne: "Forse ha poco senso che a Napoli arrivino giocatori che hanno 33 anni con un passato importante e che pensano all’estetica piuttosto che al risultato di una stagione", il primo colpo assestato dal braccio destro dell'ex allenatore del Napoli, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport. Che poi ha aggiunto: "Se devono arrivare giocatori di questa esperienza, che almeno servano ai giovani come esempio di entusiasmo e gioia di vivere una piazza come Napoli. Lui non mi ha trasmesso né gioia né entusiasmo, gli auguro in futuro di vivere esperienze più simili a ciò che vuole lui magari già in Nazionale con Garcia". Parole dure che fanno capire come l'amore tra Conte e il suo staff e De Bruyne non sia mai davvero sbocciato.