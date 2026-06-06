Mondiali 2026, Portogallo: Leao espulso in amichevole contro il Cile

Amichevole premondiale amara per Rafael Leao, espulso poco prima dell'intervallo della partita tra Portogallo e Cile. L'attaccante del Milan e della nazionale portoghese è intervenuto a difesa del compagno Joao Cancelo dopo un intervento falloso sulla linea di fondo; nel parapiglia Leao è venuto alle mani con Ivan Roman. Entrambi sono stati espulsi. Il Portogallo ha poi vinto 2-1 con i gol nella ripresa di Goncalo Guedes e Bruno Fernandes, per i cileni gol di Lucas Cepeda. Il Portogallo esordirà ai mondiali contro il Congo il 17 giugno alle 19 ora italiana.