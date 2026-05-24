SERIE A

Le pagelle di Napoli-Udinese: Hojlund ancora decisivo, De Bruyne illuminante

I partenopei chiudono con una vittoria dolceamara al Maradona, McTominay ed Elmas incolori

24 Mag 2026 - 20:48
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NAPOLI

Meret 6,5 – Si fa trovare pronto sul tiro di Karlstrom nel primo tempo, rispondendo con una parata per nulla banale. (80’ Contini sv)

Di Lorenzo 6,5 – Molto attento in fase difensiva. Garantisce la giusta copertura a Meret.

Rrahmani 6,5 – Nella ripresa fatica un po’ rispetto al primo tempo, ma sfrutta il fisico per non farsi mai superare, facendo pure arrabbiare Davis in un paio d’occasioni.

Olivera 6 – Gioca un buon primo tempo, mostrando sicurezza e personalità. Esce all’intervallo. (46’ Juan Jesus 6 – Non sfigura nella sua ultima con il Napoli)

Politano 6 – Sgomita, non si risparmia. Scatta a più riprese sulla fascia destra, con la solita generosità che lo contraddistingue. Non trova però il modo per incidere. (80’ Mazzocchi sv)

Lobotka 6 – Solito ordine a centrocampo finché resta sul terreno di gioco. Deve uscire per infortunio nel finale di primo tempo. (37’ Gilmour 6 – Insiste nel solco tracciato da Lobotka)

McTominay 5,5 – Più anonimo del solito. Oggi si limita al compitino e si divora pure un gol.

Gutierrez 6,5 – Molto meglio in fase difensiva che in quella propositiva. Si fa sempre trovare nel posto giusto al momento giusto, chiudendo gli spazi.

Elmas 5,5 – Prestazione incolore. Troppo timido.

Alisson Santos 6 – La sua partita dura solo dieci minuti, visto che è costretto a lasciare il campo per un problema muscolare dopo uno scatto: gli bastano comunque per obbligare Okoye a una parata decisiva. (10’ De Bruyne 7 – Dipinge un assist visionario per il gol di Hojlund. Una giocata semplicemente alla KDB)

Hojlund 7,5 – È impeccabile nell’attaccare le profondità con il tempo giusto e a tramutare nell’1-0 il grande assist di De Bruyne. Oggi è il trascinatore.

Conte 6

Udinese (3-5-2): Okoye 6,5; Kristensen 6 (59’ Bertola 5,5), Kabasele 5, Solet 6; Ehizibue 5,5, Piotrowski 5,5 (54’ Gueye 6), Karlstrom 6,5 (59’ Buksa 5,5), Zemura 5,5 (80’ Mlacic sv); Miller 6, Atta 6; Davis 6 (80’ Zarraga sv). A disp.: Nunziante, Sava, Padelli, Bayo, Camara. All.: Kosta Runjaic 6

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