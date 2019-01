Napoli, Ancelotti sugli ululati: "La prossima volta ci fermeremo, siamo pronti"

26/12/2018

Carlo Ancelotti spiega il colloquio finale con Mazzoleni al 90' di Inter-Napoli : "Gli ho chiesto il perché dell'espulsione di Koulibaly, di fatto ha determinato il risultato. Il giocatore non era lucidissimo per gli ululati ricevuti , abbiamo chiesto tre volte la sospensione della partita". Poi l'affondo: "Quando va sospeso il match? Dopo 3-4-5 annunci? Se no ci fermeremo noi, magari perderemo la partita non lo so . Noi siamo pronti".

Il tecnico del Napoli continua: "Non ho sentito le parole di Allegri, di sicuro stasera c'è stato un ambiente particolare con animi agitati. Lo stato d'animo di Kalidou prima del rosso non era dei migliori, lui è uno educato e professionale ma aveva ricevuto ululati per tutta la partita. La soluzione c'è: va sospesa la partita, ci dicano solo ogni quanti annunci allo stadio se no lo faremo noi".



Sulla partita: "Ho messo Callejon terzino per cercare di contrastare la spinta degli esterni dell'Inter, sapevamo di poter correre qualche rischio ma abbiamo impostato una partita offensiva. Nella ripresa abbiamo fatto bene, poi siamo rimasti in dieci. Ora pensiamo a sabato per chiudere bene l'anno, questa sconfitta non cambia nulla". Insigne deludente: "Ha lavorato molto anche a livello difensivo, perdendo un po' di lucidità. L'espulsione? Meglio parlarne a mente fredda".