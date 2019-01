Serie A: Inter-Napoli 1-0, decide Lautaro Martinez al 91' Un sinistro nel recupero dell'argentino assegna il big match ai nerazzurri. I partenopei chiudono in 9 (rossi a Koulibaly e Insigne) e la Juve scappa a +9 Facebook

Twitter

GooglePlus

Pinterest

Stampa

Invia ad un amico

A A A



26/12/2018 di ANDREA GHISLANDI

Nel posticipo della 18a giornata di Serie A, l'Inter batte 1-0 il Napoli e si porta a -5 dal secondo posto. A decidere la sfida di San Siro è un sinistro di Lautaro Martinez al 91' con gli azzurri in 10 per l'espulsione di Koulibaly (80') per applausi a Mazzoleni. Il senegalese, il migliore in campo, aveva salvato sulla linea su Icardi (43'), imitato da Asamoah su Zielinski (89'). Nel recupero rosso anche a Insigne. La Juve vola a +9.

LA PARTITA Con un giorno di ritardo, Spalletti trova sotto l'albero di Natale il gol di Lautaro Martinez che abbatte il Napoli, permette ai nerazzurri di tenere a debita distanza le inseguitrici e di portarsi a 5 punti proprio dalla squadra di Ancelotti. Al dispetto del clima natalizio, la gara è molto intensa e poco spettacolare per lunghi tratti e si incendia al minuto 80', quello in pratica della svolta. Dopo un primo tempo di marca Inter (traversa di Icardi e salvataggio sulla linea di Koulibaly sul capitano) e un secondo in cui il Napoli si era fatto più preciso nel palleggio e aveva creato qualche grattacapo dalle parti di Handanovic, la follia di Koulibaly, fino a quel momento di gran lunga il migliore in campo, lascia i suoi in 10. Il difensore viene ammonito forse un po' troppo severamente per un fallo su Politano e, dopo il giallo, pensa bene di applaudire a lungo Mazzoleni, l'arbitro criticato aspramente da De Laurentiis al momento della designazione e lo stesso che l'anno scorso lo mandò fuori contro la Fiorentina nella gara che in pratica è costata lo scudetto agli azzurri.



Con il Napoli in 10, infatti, Spalletti si gioca la carta Lautaro Martinez la mossa che, insieme all'ingresso di Keita per uno spento Perisic, dà scacco matto ad Ancelotti, che aveva accarezzato il colpaccio all'89, ma Asamoah ha salvato sulla linea il tiro a botta sicura di Zielinski. La dura legge del calcio ("gol sbagliato, gol subito") non dà scampo nemmeno a Carletto e dai due partiti dalla panchina un paio di minuti dopo parte l'azione che decide il match: cross deviato del franco-senegalese, e sinistro vincente dell'argentino. San Siro esplode di gioia, il Napoli di rabbia. Insigne si stuzzica con Keita e alla fine si fa cacciare anche lui da Mazzoleni. Il Napoli finisce in 9 come i punti che ora lo separano dalla Juventus, il cui pareggio a Bergamo nel pomeriggio diventa così indolore. Spalletti, invece, può finalmente godere, visto che i suoi hanno respinto l'assalto della Lazio e si sono portati a 5 lunghezze da Hamsik e compagni. Le brutte notizie per Ancelotti, infatti, non finiscono qui: contro il Bologna oltre ai due espulsi, difficilmente potrà contare sul capitano uscito per un problema muscolare. Il tecnico, inoltre, dovrà dare spiegazione a un nervosismo inspiegabile e trovare il modo di arginarlo, visto che Mazzoleni ha diretto complessivamente bene senza particolare errori. Nota negativa dell'intera serata, l'ormai consueta sconfitta del nostro calcio, i cori razzisti nei confronti di Koulibaly. Natale o non Natale, un cancro davvero difficile da estirpare dai nostri stadi.

LE PAGELLE Lautaro Martinez 7 - Spalletti lo getta nella mischia quando il Napoli rimane in 10 e il Toro lo ripaga con il gol-vittoria, il più importante della sua avventura in nerazzurro.

Asamoah 7 - Aveva da farsi perdonare qualche sbavatura di troppo nelle recenti uscite (Psv e Juve) e ha scelto la serata giusta: il salvataggio sulla linea su Zielinski vale un gol.

Perisic 5 - Aveva dato segnali di risveglio contro il Chievo e anche stasera parte con il piede giusto. Poi nella ripresa scompare e viene giustamente sostituito.



Fabian Ruiz 6,5 - Grande tecnica, ma anche corsa. Nei 90' è il migliore dei suoi, anche se gli manca l'invenzione o il colpo vincente.

Koulibaly 5,5 - Il voto è la media tra la prestazione in campo (da 8) e l'ingenuità che gli costa l'espulsione (3). Sul rettangolo di gioco è un autentico muro, il miglior difensore del mondo. Salva un gol su Icardi, sempre perfetto nelle chiusure e di testa sono tutte sue.

Insigne 4 - Non solo non gli riesce praticamente nulla, ma nel finale perde la testa e si facciare per scorrettezze su Keita. Una serata da dimenticare.

IL TABELLINO INTER-NAPOLI 1-0

Inter (4-3-3): Handanovic 7; D'Ambrosio 6, De Vrij 6, Skriniar 6,5, Asamoah 7; Borja Valero 6 (19' st Vecino 6), Brozovic 6, Joao Mario 6,5 (38' st Lautaro Martinez 7); Politano 6, Icardi 6,5, Perisic 5 (29' st Keita Balde 6,5). A disp.: Padelli, Ranocchia, Vrsaljko, Dalbert, Gagliardini, Candreva. All.: Spalletti 6,5

Napoli (4-4-2): Meret 6,5; Callejon 5,5, Albiol 6, Koulibaly 5,5, Mario Rui 6(33' st Ghoulam 6); Fabian Ruiz 6,5, Allan 6, Hamsik 6 (24' Maksimovic 6,5), Zielinski 5; Insigne 4, Milik 5 (26' st Mertens 5,5). A disp.: Ospina, Karnezis, Malcuit, Hysaj, Luperto, Diawara, Rog, Ounas, Verdi. All.: Ancelotti 5,5

Arbitro: Mazzoleni

Marcatori: 46' st Lautaro Martinez

Ammoniti: Brozovic (I), Borja Valero (I), Allan (N), Albiol (N), Koulibaly (N), Lautaro Martinez (I)

Espulsi: Al 35' st Koulibaly (N) per applausi all'arbitro, al 49' st Insigne (N) per scorrettezze



LE STATISTICHE • L’Inter non ha subito gol in tutti gli ultimi tre confronti con il Napoli in Serie A.

• L’Inter non segnava contro il Napoli da aprile 2016: erano quattro partite di Serie A senza gol da allora (496 minuti).

• L’Inter non ha subito gol in tutte le ultime sei partite casalinghe di Serie A: la miglior striscia dal 2010 per i nerazzurri.

• Lautaro Martinez ha segnato con il suo primo tiro nella partita.

• 12 gol per l’Inter negli ultimi 15 minuti di gioco, nessuna squadra ha fatto meglio in questo campionato.

• Il Napoli non perdeva in campionato da settembre contro la Juventus, da allora per i partenopei otto vittorie e due pareggi.

• Il Napoli ha subito otto tiri nel primo tempo contro l'Inter, solamente contro la Juventus (nove) ne ha concessi di più in questo campionato.

• Panchina numero 450 in Serie A per l’attuale allenatore del Napoli Carlo Ancelotti.

• Terza espulsione per il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly in Serie A.

• Secondo e terzo rosso per il Napoli in questo campionato: il primo per Mário Rui contro la Juventus.

Invia un commento Per poter inviare, rispondere o votare un commento, occorre essere registrati ed effettuare il login Registrazione Login X