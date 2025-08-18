Torino, Baroni: "Lenti, ma abbiamo reagito. Contenti per la vittoria"

Intervistato da Coppa Italia Live dopo la vittoria contro il Modena, il tecnico del Torino Marco Baroni ha commentato così la partita dei granata: "La cosa importante è il secondo tempo in cui la squadra ha reagito. Abbiamo corretto qualcosa, ci sono tante situazioni che influiscono sulla qualità del gioco e di alcuni giocatori ancora sporchi nelle giocate. Siamo rientrati in campo con un altro piglio e siamo contenti per la vittoria. Avevamo una costruzione lenta, siamo riusciti a sistemare perché la squadra ha saputo soffrire. Casadei? Ha fatto il suo percorso, deve giocare e aumentare la sua esperienza. Noi lo aiuteremo a centrarsi, è un ragazzo con qualità e deve sfruttare tutto stando in partita. Bisogna trovare identità, siamo in costruzione".