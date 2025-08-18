Logo SportMediaset
Calcio

Verona, operato Suslov: out 6/7 mesi

18 Ago 2025 - 22:45
© IPA

© IPA

Parte subito in salita la stagione per l'Hellas Verona. Paolo Zanetti infatti dovrà fare a meno di Tomas Suslov per gran parte della stagione: il centrocampista offensivo è stato operato in giornata a Villa Stuart dopo essersi rotto il legamento crociato. Di seguito il comunicato del club: 

"Il centrocampista del Verona, Tomas Suslov, è stato operato oggi pomeriggio dal professor Pierpaolo Mariani a Villa Stuart, in seguito alla rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. L’intervento è perfettamente riuscito, ci vorranno dai 6 ai 7 mesi per rivederlo in campo. Il giocatore effettuerà la rieducazione in Slovacchia, suo paese d’origine"

