Juve, Allegri sbotta contro AdL: "Mi girano le scatole"

26/12/2018

L'analisi della partita passa necessariamente in secondo piano davanti alle bordate del tecnico juventino, solitamente sempre composto (riferimento al patron del Napoli su Mazzoleni, ndr). "Noi lavoriamo e vogliamo vincere, ci sarà da lavorare duramente per rivincere il campionato. Sono amareggiato, forse non ero abituato a giocare sotto Natale... In Italia tanto non si migliorerà mai nonostante certe belle parole - ha aggiunto - Io non parlo mai, dobbiamo educare i tifosi. Potrei fare casotto, ma è sbagliato fare questo. In Italia viene concesso tutto e anche oltre. Sabato abbiamo vinto una partita senza dire niente, una gara rimasta in equilibrio per cosa? Ditemelo voi...". Chiaro il riferimento al gol annullato a Douglas Costa. "Perché abbiamo vinto sabato non è che facciamo passare cose fuori dal normale. La pazienza scappa anche a me. In Italia non possiamo migliorare con esempi di un certo tipo. Oggi chiedo scusa al quarto uomo e dispiace. Poi però senti certe cose e piangiamo per incidenti, ci vanno in mezzo i bambini eccetera... Però continuiamo così, sbaglierò io".



Poche battute sulla partita. "La squadra ha fatto un buon primo tempo, abbiamo preso gol nell'unica soluzione loro. Potevamo andare subito sul 2-0, sapevamo che c'era da battagliare. In 10 siamo stati bravi a rimanere in partita, potevamo vincere nel finale ma è un buon risultato contro una bella squadra".



La decisione di non far rifiatare Bonucci. "Senza Pjanic serviva piede da dietro. Emre Can ha fatto bene, buon rientro di Khedira. La squadra ha fatto bene, dispiace perché volevamo vincere anche oggi".