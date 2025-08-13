Conte: "Acquisti? Troppi, ma ne servono ancora. Rompiamo le scatole a Inter, Juve e Milan"

L'allenatore ha poi parlato del mercato: "Dal mio arrivo abbiamo preso 13 giocatori e ne abbiamo venduti 7. Abbiamo ceduto alcuni top player come Osimhen e Kvara. Questi sono i fatti, quindi quando dico che c'è tanto movimento, significa che siamo un club che sta portando avanti la ricostruzione. Siamo un club che si sta muovendo tantissimo sul mercato, siamo ancora in ricostruzione. Noi abbiamo vinto lo scudetto al primo anno di ricostruzione, non alla fine di un ciclo, è stato qualcosa di straordinario proprio perché siamo ancora in piena rifondazione della squadra. Quindi noi stiamo facendo solo un altro step di un percorso, per completare la rosa numericamente, ci servono più giocatori. Ma bisogna essere consapevoli che quando compri così tanti giocatori, si può sbagliare. Non tutte le ciambelle vengono col buco, tutti sbagliamo. Ma è nostro dovere provare ad avere stabilità nel tempo, nel futuro, per aprire un ciclo. Abbiamo preso uno come Lucca che è acerbo, non è un giocatore finito, che dovrà imparare da Lukaku. Ma dobbiamo completare la rosa e anche dare tempo a questi ragazzi. Ad esempio Lang arriva da un campionato diversissimo e ha bisogno di tempo per ambientarsi all'Italia".