Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
napoli
HomeMercatoVideoFotoRosa
NAPOLI

Conte: "Acquisti? Troppi, ma ne servono ancora. Rompiamo le scatole a Inter, Juve e Milan"

Alla vigilia dell'amichevole con l'Olympiacos e al termine del ritiro pre-campionato, il tecnico partenopeo traccia un bilancio: "Ndoye? Costava troppo. Contento dei nuovi ma serve ancora tempo"

13 Ago 2025 - 15:35

Conferenza stampa di Antonio Conte da Castel di Sangro, dove sta finendo il ritiro del Napoli impegnato domani nell'amichevole contro l'Olympiacos. "Finiamo un periodo di lavoro importante, la pre-season è un periodo in cui si lavora tanto e in cui si cerca di continuare il lavoro con i ragazzi che sono stati confermati e di inserire i calciatori nuovi - le parole del tecnico - Dire che siamo un cantiere aperto mi sembra la definizione più giusta. Sono contento dei ragazzi, stiamo lavorando bene, sia con i ragazzi che c'erano già sia con i ragazzi nuovi. È evidente che con i nuovi ci vuole più tempo per farli ambientare e inserirli". 

Leggi anche

Napoli, si riapre la pista Juanlu Sanchez. Ritorno di fiamma per Sudakov

Conte ha proseguito: "L'equilibrio è alla base di tutto. Quando mi riferisco a cantiere aperto, significa che stiamo provando diverse soluzioni. Un allenatore deve cercare di trovare differenti soluzioni, sarà un'annata lunga in cui ci saranno tante partite. Abbiamo lavorato tantissimo sul 4-3-3, è un sistema di gioco nelle corde di questa squadra e abbiamo gli interpreti per farlo. C'è sicuramente da lavorare e da oliare alcuni meccanismi soprattutto nella fase offensiva. Un allenatore deve essere bravo a ottimizzare con l'equilibrio alla base di tutto". 

L'allenatore ha poi parlato del mercato: "Dal mio arrivo abbiamo preso 13 giocatori e ne abbiamo venduti 7. Abbiamo ceduto alcuni top player come Osimhen e Kvara. Questi sono i fatti, quindi quando dico che c'è tanto movimento, significa che siamo un club che sta portando avanti la ricostruzione. Siamo un club che si sta muovendo tantissimo sul mercato, siamo ancora in ricostruzione. Noi abbiamo vinto lo scudetto al primo anno di ricostruzione, non alla fine di un ciclo, è stato qualcosa di straordinario proprio perché siamo ancora in piena rifondazione della squadra. Quindi noi stiamo facendo solo un altro step di un percorso, per completare la rosa numericamente, ci servono più giocatori. Ma bisogna essere consapevoli che quando compri così tanti giocatori, si può sbagliare. Non tutte le ciambelle vengono col buco, tutti sbagliamo. Ma è nostro dovere provare ad avere stabilità nel tempo, nel futuro, per aprire un ciclo. Abbiamo preso uno come Lucca che è acerbo, non è un giocatore finito, che dovrà imparare da Lukaku. Ma dobbiamo completare la rosa e anche dare tempo a questi ragazzi. Ad esempio Lang arriva da un campionato diversissimo e ha bisogno di tempo per ambientarsi all'Italia". 

"Per capire quali giocatori servono, basta fare i campini e capire dove siamo scoperti. Abbiamo necessità di completare la rosa, il presidente e la dirigenza lo sanno. Abbiamo provato delle strade come quella di Ndoye del Bologna ma la cifra era molto alta e ho appoggiato l'idea di lasciarlo andare altrove - ha proseguito Conte in ambito mercato - Dovremo completare la rosa per necessità, non per capriccio mio o del presidente. Io ho sposato questa causa, sono dentro alla situazione Napoli, voglio arrivare a essere competitivo. Milan, Inter e Juve saranno sempre al top: il mio obbiettivo è portare il Napoli a rompere le scatole a queste tre squadre, dando al tifoso napoletano l'orgoglio". 

"Abbiamo preso dei buoni giocatori, non i migliori al mondo e quindi devono ancora crescere. C'è tanto lavoro da fare. Stiamo tranquilli, stiamo calmi, abbiamo vinto lo scudetto cambiando tantissimi giocatori e stiamo ancora cambiando moltissimo. Di fianco ai giovani e ai nuovi abbiamo bisogno dei leader, ho bisogno che il vecchio gruppo si assuma più responsabilità, più leadership. Mi riferisco a Di Lorenzo, Lukaku, Anguissa, Lobotka. Questi giocatori devono diventare più leader e accompagnare i nuovi arrivi dentro al gruppo". 

Conte ha parlato anche dei portieri: "Milinkovic è qui perché lo riteniamo un portiere forte, importante, che dividerà l'annata con Meret in maniera molto serena. Ci saranno partite in cui giocheranno Meret e altre Milinkovic. Io non ho preso un altro per mandare via Meret che mi dà determinate garanzie, me ne servono anche altre e si divideranno la porta a meno che non ci sia un dislivello talmente importante e andremo direttamente su uno".

Poi, un commento sul suo inserimento nella lista degli allenatori per il Pallone d'Oro: "Il merito lo lascio ai ragazzi, perchè è la loro vittoria che mi ha portato alla ribalta come allenatore. Ringrazio tutte le persone che hanno consentito il mio inserimento. Abbiamo fatto qualcosa di straordinario. Personalmente penso che Luis Enrique meriti il Pallone d'Oro". Infine su De Bruyne ha dichiarato: "È un ragazzo che si è totalmente calato nella nostra realtà, si è inserito benissimo ed è apprezzato da tutti. Ha avuto una carriera al top ed è venuto qui a rimettersi in gioco. Non ha saltato un secondo di allenamento, è sempre disponibile, ora troviamo una quadra tattica per capire come farlo giocare a tre o a quattro". 

Leggi anche

Raspadori: "Essere qui è un onore, non vedo l'ora di lavorare con Simeone"

napoli
antornio conte

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:22
Milan-Bari: domenica 17 agosto alle 21.15

Milan-Bari: domenica 17 agosto alle 21.15

01:01
MCH TIFOSI PSG IN GIRO PER UJDINE MCH

Udine, cresce l'attesa per la Supercoppa: i tifosi Psg ci credono

01:24
MCH ATLETICO NACIONAL-SAN PAOLO 0-0 MCH

Atletico Nacional-San Paolo 0-0: i colombiani falliscono due rigori in Libertadores

01:57
DICH CONTE 1 DICH

Conte: "Milinkovic-Savic non è un secondo, il posto se lo giocherà con Meret"

01:27
DICH CONTE 3 DICH

Conte: "Ndoye era il primo della lista, ma le condizioni non erano da Napoli"

00:48
DICH CONTE 2 DICH

Conte: "Non è detto che giocheremo sempre con lo stesso sistema di gioco"

01:45
Stasera la Supercoppa

Stasera la Supercoppa

01:35
4 azzurri emigranti

4 azzurri emigranti

01:33
Dzeko ancora senza gol

Dzeko ancora senza gol

01:44
Napoli ripensa a Elmas

Napoli ripensa a Elmas

01:32
Dybala pronto a tornare

Dybala pronto a tornare

01:57
Estupinan e Terracciano

Estupinan e Terracciano

03:18
Oggi Juve-Juve Next Gen

Oggi Juve-Juve Next Gen

01:56
Il caso Donnarumma

Il caso Donnarumma

05:58
DICH ENZO RAIOLA donnarumma DICH

Raiola, agente di Donnarumma, in esclusiva: "Ecco dove giocherà Gigio"

00:22
Milan-Bari: domenica 17 agosto alle 21.15

Milan-Bari: domenica 17 agosto alle 21.15

I più visti di Napoli

Napoli, altra vittoria dopo il Girona: 4-0 al Sorrento in amichevole

De Bruyne show: il Napoli dà spettacolo, ma poi si fa spaventare dal Girona

Beukema: "Dura all'inizio, ora siamo più freschi. De Bruyne fantastico, valore aggiunto dentro e fuori"

De Bruyne dà spettacolo contro il Girona: sorride il Napoli

Napoli implacabile: Osimeh ed Elmas rimontano la Dea, Spalletti in fuga

Magia di Kvaratskhelia e Rrahmani: il Napoli batte l'Atalanta e riparte

Calcio ora per ora
Vedi tutti
16:06
Figlio non invitato all'addio al calcio, Hummels si scusa
15:33
Udinese, la cessione non arriva: "Con fondi Usa situazione ferma"
15:09
Il ct Gattuso fa visita all'Udinese, stasera allo stadio per la Supercoppa
15:06
Tegola per il Wolfsburg: nuovo infortunio per Kevin Paredes
14:47
Coppa Italia: Milan-Bari in campo con lutto al braccio