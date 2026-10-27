Napoli, Allegri: "Gasperini? Frasi riportate male. De Bruyne è unico, ma non può giocare sempre"

Per gli azzurri sarà un test importante anche alla luce dell'assenza dell'allenatore Massimiliano Allegri, squalificato per due giornate dopo le proteste con gli arbitri nel finale del match contro i giallorossi e che è tornato sulla vicenda in conferenza stampa: "Ormai è successo e posso solo dire che ho deciso di rinunciare al ricorso. Perché non si sa mai, magari al posto di due giornate ne prende quattro (sorride, ndr). Il dispiacere più grosso è quello di non essere riuscito a portare a casa i tre punti dopo aver fatto una buona partita. Il resto sono tutte chiacchiere. 'Avrebbe' e 'dovrebbe' sono condizionali, non 'ha fatto' (in riferimento alle parole riportate sulla Roma, ndr). Mi dispiace non poter andare in panchina perché in panchina mi diverto, ma ho uno staff molto bravo e chi andrà farà bene e non avrà bisogno dei miei consigli". In panchina andrà il suo storico vice, Marco Landucci, anche domenica contro la Juventus.