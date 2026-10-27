Napoli, Allegri: "Gasperini? Frasi riportate male. De Bruyne è unico, ma non può giocare sempre"
Il tecnico rinuncia al ricorso e guarda avanti: "Siamo indietro, troppi gol subiti nelle riprese. Attenzione al Monza: ha segnato tanto. Recuperato Vergara"
Tre giorni dopo il pareggio del Maradona contro la Roma, il Napoli è pronto a tornare in campo nel turno infrasettimanale con la sfida in casa del Monza.
Per gli azzurri sarà un test importante anche alla luce dell'assenza dell'allenatore Massimiliano Allegri, squalificato per due giornate dopo le proteste con gli arbitri nel finale del match contro i giallorossi e che è tornato sulla vicenda in conferenza stampa: "Ormai è successo e posso solo dire che ho deciso di rinunciare al ricorso. Perché non si sa mai, magari al posto di due giornate ne prende quattro (sorride, ndr). Il dispiacere più grosso è quello di non essere riuscito a portare a casa i tre punti dopo aver fatto una buona partita. Il resto sono tutte chiacchiere. 'Avrebbe' e 'dovrebbe' sono condizionali, non 'ha fatto' (in riferimento alle parole riportate sulla Roma, ndr). Mi dispiace non poter andare in panchina perché in panchina mi diverto, ma ho uno staff molto bravo e chi andrà farà bene e non avrà bisogno dei miei consigli". In panchina andrà il suo storico vice, Marco Landucci, anche domenica contro la Juventus.
Ad Allegri è stato poi chiesto delle parole che gli sono state attribuite nella pancia del Maradona, ovvero quel "L'anno scorso hanno messo la Champions in tasca alla Roma e ho pagato io con il Milan", bollato come "uscita infelice" da parte di Gasperini: "Non ho sentito quello che ha detto Gasperini e poi le frasi riportate possono essere sbagliate. Voglio chiudere questa vicenda: ormai non possiamo cambiare squalifica e risultato, dobbiamo accettarlo e lavorare. C'è un dato di fatto: siamo indietro in classifica, dobbiamo provare a migliorare alcune situazioni in partita in cui pecchiamo. Abbiamo avuto diversi giocatori rimasti fuori come McTominay, Anguissa, Neres, ora Badiashile. Bisogna cercare di recuperare gli infortunati e migliorare la condizione di chi ha giocato meno".
Da dove riparte in Napoli in vista della gara contro il Monza? "Con la Roma abbiamo fatto una buona partita, dobbiamo fare meglio nella distribuzione del gioco, soprattutto in certi momenti della partita. Abbiamo forzato alcune giocate, soprattutto quando eravamo sopra 2-0. Il Monza è una buona squadra, ha segnato 15 gol fin qui. Dobbiamo migliorare dei dati: nei primi tempi abbiamo subito soltanto 2 gol, mentre nei secondi tempi abbiamo subito 8 gol. In certi momenti della gara bisogna essere più bravi. Quando le cose vanno meno bene, devi alzare ancora di più l'asticella".
I registi davanti alla difesa? "Lobotka, Gilmour e De Bruyne hanno caratteristiche diverse. Kevin taglia il campo, gioca la palla a 50 metri ed è straordinario, però non può giocare tutte le partite. L'importante è avere tutti a disposizione". E Anguissa? "L'unico modo per trovare la condizione è giocare. L'anno scorso ha giocato poche partite, quindi è bello riposato. Bisogna essere bravi e un po' fortunati nell'ottenere i risultati e allo stesso tempo riabilitare alcuni giocatori". Vergara? "Lo abbiamo recuperato ed è a disposizione. È un esterno o incursore che si butta dentro all'area, può fare 7 o 8 gol a campionato. Può migliorare in tecnica e tattica individuale".
Lucca non è stato bocciato: "Avrà le chance per giocare. Ha fatto un ottimo precampionato e arrivava da un buon momento. Quando è entrato, ha sempre dato disponibilità. È un buon giocatore e può migliorare".