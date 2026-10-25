Napoli-Roma, Allegri e la rabbia con Gasperini: "Tu fai casino e sbattono fuori me"

Non solo. Il tecnico azzurro dopo aver concluso la propria intervista post‑partita, si è diretto verso la sala stampa urlando una serie di imprecazioni e pronunciando testualmente la frase: “L’anno scorso hanno messo la Champions in tasca alla Roma e ho pagato io con il Milan”. Parole sentite da tutta la sala stampa, separata da lui solo da un muro. Il riferimento è al finale della scorsa stagione, con i rossoneri al quinto posto e la Roma tra le prime quattro, ma non è chiaro a quale episodio in particolare si riferisca il tecnico.