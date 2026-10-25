Napoli-Roma, Allegri e la rabbia con Gasperini: "Tu fai casino e sbattono fuori me"

© italyphotopress
© italyphotopress
© italyphotopress
© italyphotopress
Finale di partita infuocato col tecnico azzurro espulso da Sacchi, c'è anche la furia contro i giallorossi per l'anno scorsodi Redazione Sportmediaset
"Non sono nelle condizioni lucide per la prima volta dopo 25 anni per commentare la partita": ieri Massimiliano Allegri, dopo Napoli-Roma, ha commentato così l'espulsione rimediata nel finale della partita finita 3-3. Il motivo è... triplice: l'allenatore azzurro secondo le ricostruzioni dei bordocampisti e dei quotidiani ce l'aveva un po' con tutti, da Gasperini all'arbitro Sacchi sino al club giallorosso.
Il Mattino scrive che Allegri si è arrabbiato col fischietto marchigiano per aver lasciato violare gli spazi dell'area tecnica all'allenatore della Roma: "A te consentono di fare qualsiasi cosa, tu fai casino e mi sbattono fuori" il virgolettato riportato e indirizzato al collega in panchina. "Era nervoso, spero non fosse arrabbiato con me" ha chiosato Gasp.
Non solo. Il tecnico azzurro dopo aver concluso la propria intervista post‑partita, si è diretto verso la sala stampa urlando una serie di imprecazioni e pronunciando testualmente la frase: “L’anno scorso hanno messo la Champions in tasca alla Roma e ho pagato io con il Milan”. Parole sentite da tutta la sala stampa, separata da lui solo da un muro. Il riferimento è al finale della scorsa stagione, con i rossoneri al quinto posto e la Roma tra le prime quattro, ma non è chiaro a quale episodio in particolare si riferisca il tecnico.
Parole che comunque non sarebbero affatto piaciute alla Roma, che non ha ancora risposto ufficialmente ad Allegri ma dovrebbe farlo oggi con una nota ufficiale o tramite un comunicato all'Ansa.