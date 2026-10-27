Caso Mbappé-Cina, la Liga dura: "Chiediamo scusa, parole deplorevoli"

Javier Tebas, presidente della La Liga, ha dichiarato: "Desidero scusarmi personalmente con i tifosi cinesi per l'offesa arrecata. Nutro profondo rispetto per la Cina, le sue istituzioni e il suo popolo e apprezzo la fiducia che hanno riposto nel nostro calcio per tanti anni. Come Presidente della La Liga, mi assumo la responsabilità di collaborare con i nostri club e giocatori per rafforzare la comprensione e il rispetto per le diverse culture. Vogliamo consolidare questo rapporto con azioni concrete e adotteremo misure specifiche per garantire che situazioni come questa non si ripetano".