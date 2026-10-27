Parma, Cherubini: "Non siamo contenti, ma Gilardino ha bisogno di tempo"

27 Ott 2026 - 15:04
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"Gilardino ha iniziato da pochissimo, si è trovato di fronte a partite difficili, siamo convinti che ci vorrà tempo con le nuove idee e metodologie. Domani è un primo passo nella direzione di iniziare un cammino nuovo". Così il CEO del Parma Federico Cherubini intervenuto in conferenza stampa al Mutti Training Center di Collecchio alla vigilia della 9/a giornata di Serie A 2026/27 contro l'Udinese.

"Mi dispiace vedere come scorsa settimana, dopo il Torino, il presidente abbia ricevuto critiche che non spettano a lui ma a noi. Mi piacerebbe anche approfondire il tema della distanza della società coi tifosi. Credo che la percezione dei risultati negativi dia una sensazione di distanza, quando noi siamo totalmente a disposizione della comunità", ha aggiunto Cherubini. Infine parlando dell'organico, Cherubini ha concluso: "Sono passati tre mesi ed è bene attendere, soprattutto quando i giocatori sono giovani. Siamo soddisfatti dell'organico a disposizione e la discussione sul modulo rimane che il mister può fare tante scelte diverse. Per le caratteristiche che abbiamo possiamo giocare in moduli diversi". 

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