Gasperini: "Farò delle rotazioni, Dybala andrà in panchina"

Soulé rilanciato? "Purtroppo ha avuto un momento di fermo per la pubalgia, ma quest’anno è ripartito da dove aveva lasciato. La partita dell’altra sera straordinaria, ma non solo. Ha ventitré anni, a volte lo si dimentica, ha margini di maturità e quello che sta facendo quest’anno, in più ruoli, sta acquisendo fiducia e sicurezza di gioco. Perde molti meno palloni, ci sono altre cose che può migliorare. Lavora bene, è stato chiamato dall’Argentina, un altro bel segnale".