Allegri, frasi su Gasperini e Roma al vaglio del giudice sportivo: cosa rischia

Il tecnico del Napoli si è prima reso protagonista di uno scatto d'ira verso il quarto uomo Sacchi e l'arbitro D'amato a seguito del mancato fallo riscontrato sul gol del 3-3 della Roma, reazione che ha causato la sua espulsione. Poi la frase proferita dopo la conferenza stampa nella pancia dello stadio: "Lo scorso anno vi hanno messo la Champions in tasca". Allegri rischia una sanzione che va dalla semplice multa a una o più giornate di squalifica.