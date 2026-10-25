Allegri, frasi su Gasperini e Roma al vaglio del giudice sportivo: cosa rischia

© italyphotopress
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Riguardo le frasi di Massimiliano Allegri durante e dopo il match Roma-Napoli di ieri sera allo stadio 'Maradona', secondo quanto apprende LaPresse da fonti qualificate sarebbero contenute nel rapporto stilato dagli ispettori della Procura federale presenti ieri a bordo campo e inviate al giudice sportivo per le valutazioni del caso.
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Il tecnico del Napoli si è prima reso protagonista di uno scatto d'ira verso il quarto uomo Sacchi e l'arbitro D'amato a seguito del mancato fallo riscontrato sul gol del 3-3 della Roma, reazione che ha causato la sua espulsione. Poi la frase proferita dopo la conferenza stampa nella pancia dello stadio: "Lo scorso anno vi hanno messo la Champions in tasca". Allegri rischia una sanzione che va dalla semplice multa a una o più giornate di squalifica.
© sportmediaset | Dalla sfida col Carpi di più di 10 anni fa a Napoli-Roma di ieri: le più celebri sfuriate di Max Allegri
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