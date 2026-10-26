LE DESIGNAZIONI

Arbitri: a Doveri la sfida tra Genoa e Juve, per l'Inter c'è Pairetto

La Roma sarà diretta da Feliciani, mentre Sacchi fischierà in Milan-Bologna

26 Ott 2026 - 12:19
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© Getty Images

© Getty Images

Sarà Daniele Doveri a dirigere il delicato match di Marassi tra Genoa e Juventus. Per l'Inter, reduce dalle polemiche con Mariani per il rigore non concesso a Thuram contro la Fiorentina, è stato invece designato Pairetto. Feliciani dirigerà la Roma, mentre per Milan-Bologna è stato scelto Sacchi. Ecco le designazioni complete: 

SASSUOLO – LAZIO    Martedì 27/10 h. 18.30

ZUFFERLI

DI GIOIA – MINIUTTI

IV:      TREMOLADA

VAR:     COSSO

AVAR:      AURELIANO

ROMA – CAGLIARI    Martedì 27/10 h. 20.45

FELICIANI (foto)

ZINGARELLI – FONTANI

IV:      MARIANI

VAR:     GHERSINI

AVAR:      CAMPLONE

TORINO – COMO    Martedì 27/10 h. 20.45

COLLU

LUCIANI – GRASSO

IV:       SOZZA

VAR:      MARINI

AVAR:       DI PAOLO

MILAN – BOLOGNA     Mercoledì 28/10   h. 18.30

SACCHI

BACCINI – DEI GIUDICI

IV:     COLOMBO

VAR:      GIUA

AVAR:     PATERNA

PARMA – UDINESE     Mercoledì 28/10  h. 18.30

MASSA

SCATRAGLI – GALIMBERTI

IV:      BONACINA

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:    BARONI

VENEZIA – INTER    Mercoledì 28/10  h. 18.30

PAIRETTO

MELI – CECCON

IV:     FOURNEAU

VAR:     CAMPLONE

AVAR:      VOLPI

GENOA – JUVENTUS     Mercoledì 28/10  h. 20.45

DOVERI

PALERMO – YOSHIKAWA

IV:     DI MARCO

VAR:     AURELIANO

AVAR:     PEZZUTO

MONZA – NAPOLI     Mercoledì 28/10  h. 20.45

AYROLDI

PASSERI – COSTANZO

IV:     MARCENARO

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:       MARINI

FROSINONE – LECCE    Giovedì 29/10 h. 18.30

ABISSO

ALASSIO – DI GIACINTO

IV:       MARESCA

VAR:      PICCININI

AVAR:      MAZZOLENI

FIORENTINA – ATALANTA    Giovedì 29/10 h. 20.45

LA PENNA

BAHRI – MORO

IV:     MARINELLI

VAR:    GARIGLIO

AVAR:      DIONISI

designazioni arbitri

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