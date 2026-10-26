Arbitri: a Doveri la sfida tra Genoa e Juve, per l'Inter c'è Pairetto

Sarà Daniele Doveri a dirigere il delicato match di Marassi tra Genoa e Juventus. Per l'Inter, reduce dalle polemiche con Mariani per il rigore non concesso a Thuram contro la Fiorentina, è stato invece designato Pairetto. Feliciani dirigerà la Roma, mentre per Milan-Bologna è stato scelto Sacchi. Ecco le designazioni complete:
SASSUOLO – LAZIO Martedì 27/10 h. 18.30
ZUFFERLI
DI GIOIA – MINIUTTI
IV: TREMOLADA
VAR: COSSO
AVAR: AURELIANO
ROMA – CAGLIARI Martedì 27/10 h. 20.45
FELICIANI (foto)
ZINGARELLI – FONTANI
IV: MARIANI
VAR: GHERSINI
AVAR: CAMPLONE
TORINO – COMO Martedì 27/10 h. 20.45
COLLU
LUCIANI – GRASSO
IV: SOZZA
VAR: MARINI
AVAR: DI PAOLO
MILAN – BOLOGNA Mercoledì 28/10 h. 18.30
SACCHI
BACCINI – DEI GIUDICI
IV: COLOMBO
VAR: GIUA
AVAR: PATERNA
PARMA – UDINESE Mercoledì 28/10 h. 18.30
MASSA
SCATRAGLI – GALIMBERTI
IV: BONACINA
VAR: MAZZOLENI
AVAR: BARONI
VENEZIA – INTER Mercoledì 28/10 h. 18.30
PAIRETTO
MELI – CECCON
IV: FOURNEAU
VAR: CAMPLONE
AVAR: VOLPI
GENOA – JUVENTUS Mercoledì 28/10 h. 20.45
DOVERI
PALERMO – YOSHIKAWA
IV: DI MARCO
VAR: AURELIANO
AVAR: PEZZUTO
MONZA – NAPOLI Mercoledì 28/10 h. 20.45
AYROLDI
PASSERI – COSTANZO
IV: MARCENARO
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: MARINI
FROSINONE – LECCE Giovedì 29/10 h. 18.30
ABISSO
ALASSIO – DI GIACINTO
IV: MARESCA
VAR: PICCININI
AVAR: MAZZOLENI
FIORENTINA – ATALANTA Giovedì 29/10 h. 20.45
LA PENNA
BAHRI – MORO
IV: MARINELLI
VAR: GARIGLIO
AVAR: DIONISI