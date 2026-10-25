Napoli, paura per Alisson Santos: ladri in casa, rubati orologi e gioielli

Al momento Allison Santos è infortunato. Ieri in occasione della partita Napoli-Roma era in tribuna ad assistere alla prova degli azzurri. A seguito di quanto accaduto, il Prefetto ha disposto una decisa intensificazione delle attività di vigilanza, con particolare attenzione alle zone residenziali e alle arterie di collegamento dell'area nord della città metropolitana, per prevenire la commissione di reati predatori e incrementare la percezione di sicurezza dei cittadini. L'argomento costituirà "oggetto di un approfondito esame" nel corso della prossima riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, alla quale saranno invitati a partecipare anche i sindaci dei comuni interessati per definire ulteriori strategie di contrasto alla criminalità diffusa.