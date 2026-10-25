NAPOLI

Napoli, paura per Alisson Santos: ladri in casa, rubati orologi e gioielli

I malviventi sono scappati con l'auto dell'attaccante, poi ritrovata dai carabinieri

25 Ott 2026 - 12:13
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© sportmediaset | Dalla sfida col Carpi di più di 10 anni fa a Napoli-Roma di ieri: le più celebri sfuriate di Max Allegri
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Furto in casa del calciatore del Napoli Allison Almeida de Santos. Nelle prime ore di stamattina, secondo quanto rende noto la Prefettura di Napoli, l'attaccante, nella sua abitazione a Giugliano in Campania, appena sveglio si è accorto della presenza dei ladri in casa. Sarebbero stati portati via, un orologio e alcuni gioielli. Poi i malviventi sono scappati a bordo dell'auto di Allison Santos. Il veicolo è stato ritrovato dai carabinieri nel vicino comune di Villaricca.

Al momento Allison Santos è infortunato. Ieri in occasione della partita Napoli-Roma era in tribuna ad assistere alla prova degli azzurri. A seguito di quanto accaduto, il Prefetto ha disposto una decisa intensificazione delle attività di vigilanza, con particolare attenzione alle zone residenziali e alle arterie di collegamento dell'area nord della città metropolitana, per prevenire la commissione di reati predatori e incrementare la percezione di sicurezza dei cittadini. L'argomento costituirà "oggetto di un approfondito esame" nel corso della prossima riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, alla quale saranno invitati a partecipare anche i sindaci dei comuni interessati per definire ulteriori strategie di contrasto alla criminalità diffusa.

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