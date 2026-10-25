SERIE A

Roma infuriata con Allegri: i giallorossi respingono le accuse e aspettano le decisioni federali

Nel suo sfogo, il tecnico del Napoli ha fatto intendere che il club capitolino sarebbe stato favorito nell'ultima corsa Champions. Gelo a Trigoria, attesa per la risposta ufficiale 

25 Ott 2026 - 14:03
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La risposta ufficiale della Roma non è ancora arrivata, ma dopo il finale infuocato della sfida di Napoli adesso su Trigoria è calato letteralmente il gelo. Non solo la reazione sorpresa e infastidita del club giallorosso, infuriata per le accuse di Allegri, ma anche per lo stesso Gasperini, che non si aspettava un "attacco" del genere da parte di un collega. Con il quale, va sottolineato, il rapporto resta buono e prima del match del Maradona si era abbracciato con sorrisi condivisi rivolti ai flash dei fotografi. 

Tutto nasce dalle parole pronunciate da Allegri dopo l'espulsione e la fine del match, nella pancia dello stadio. In seguito alle interviste televisive e prima di iniziare in conferenza stampa, i giornalisti presenti hanno sentito chiaramente lo sfogo di Max: "L’anno scorso hanno messo la Champions in tasca alla Roma e ho pagato io con il Milan". Ma a cosa si riferiva esattamente il tecnico? Certo, al finale della stagione 2025/26, con i rossoneri che hanno mancato il pass per la coppa più prestigiosa a causa della sconfitta interna col Cagliari nell'ultima giornata. Difficile invece capire a quali episodi arbitrali si riferisse Allegri, gettando ombre su possibili favori ricevuti dai giallorossi. 

Forse la sfida di Parma, con la rimonta da 1-2 a 3-2 con il rigore decisivo di Malen nel finale, episodio che all'epoca non provocò particolari reazioni e fu considerato un penalty corretto da assegnare anche secondo i vertici arbitrali. Gli stessi vertici da cui arriverà la decisione sul comportamento di Allegri nel match di sabato sera, in campo e fuori. Da quel "a te consentono di fare qualsiasi cosa, tu fai casino e mi sbattono fuori" indirizzato sempre a Gasperini fino alle pesanti accuse lanciate nel dopo gara. La Roma le respinge con fermezza, quasi sbigottita alla pari del suo allenatore, e ora attende le decisioni federali e dell'Aia sul comportamento dell'allenatore azzurro. Ancora da capire se, prima dell'annuncio del giudice sportivo, arriverà un comunicato ufficiale della Roma in riferimento a quanto accaduto. 

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© sportmediaset | Dalla sfida col Carpi di più di 10 anni fa a Napoli-Roma di ieri: le più celebri sfuriate di Max Allegri
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