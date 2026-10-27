Roma, Dybala salta la partita col Cagliari

27 Ott 2026 - 13:23
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La Roma non recupera Paulo Dybala. L'attaccante argentino, alle prese con una piccola lesione muscolare del gemello del polpaccio destro, non è stato convocato da Gian Piero Gasperini per la partita con il Cagliari, nonostante alla vigilia il tecnico giallorosso era sembrato ottimista. "Sono fiducioso di un suo recupero per la panchina", aveva detto. Adesso l'attaccante punta a rientrare sabato prossimo contro l'Udinese. Intanto questa sera all'Olimpico è stato convocato il giovane Camara, classe 2009. Ancora out anche Konè.

Di seguito la lista. Portieri: Vasquez, De Marzi, Gollini; Difensori: Rensch, Koulierakis, Ndicka, Molina, Hermoso, Mancini, Balerdi, Wesley, Lulli, Ghilardi; Centrocampisti: Cristante, De Roon, Pisilli, Di Nunzio, Mora; Attaccanti: Castro, Malen, Soulé, Camara.

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