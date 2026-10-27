Parma, Cherubini: "Gilardino ha bisogno di tempo"

"Gilardino ha iniziato da pochissimo, si è trovato di fronte a partite difficili, siamo convinti che ci vorrà tempo con le nuove idee e metodologie. Domani è un primo passo nella direzione di iniziare un cammino nuovo". Così il CEO del Parma Federico Cherubini intervenuto in conferenza stampa al Mutti Training Center di Collecchio alla vigilia della 9/a giornata di Serie A 2026/27 contro l'Udinese. "Mi dispiace vedere come scorsa settimana, dopo il Torino, il presidente abbia ricevuto critiche che non spettano a lui ma a noi. Mi piacerebbe anche approfondire il tema della distanza della società coi tifosi. Credo che la percezione dei risultati negativi dia una sensazione di distanza, quando noi siamo totalmente a disposizione della comunità", ha aggiunto Cherubini.