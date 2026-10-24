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Allegri: "Giocando con questo spirito, sicuramente risaliremo la classifica"

Il tecnico azzurro dopo il pareggio subito in rimonta dalla Roma: "Tanti gol subiti? Ho cambiato modo di giocare, ora tutti all'attacco"

24 Ott 2026 - 20:37
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Max Allegri ha incassato male il pareggio del suo Napoli contro la Roma, tanto che al gol del 3-3 giallorosso è esploso contro la direzione di gara e si è meritato il rosso sul campo per proteste. Senza perdere, però, il suo solito sarcasmo e spirito ironico. "Tanti gol subiti? "Ho cambiato modo di giocare, ora voglio giocare tutti all'attacco. Stasera la squadra ha fatto una buona partita contro una Roma forte. Sul terzo gol non potevamo fare di più, ma giocando con questo spirito risaliremo la classifica. Bicchiere mezzo pieno o vuoto? Stasera non sono nelle condizioni lucide per la prima volta dopo 25 anni per commentare la partita", ha detto Allegri a caldo a Dazn.

Sull'espulsione: "Sono stato espulso perché stavo zitto. Il quarto uomo ha richiamato l'arbitro e mi ha cacciato fuori. Non avevo fatto assolutamente niente: dispiace, ma la prossima volta starò in panchina. Tutte le volte che mi muovo, vengo buttato fuori.  Vedo altri che entrano in campo e ribaltano. Ringrazio Saccani e per il resto solo complimenti ai ragazzi".

Su De Bruyne regista: "Non potrà giocare sempre, abbiamo Gilmour e Lobotka e lo spirito deve essere questo. Sono molto arrabbiato per non aver vinto la partita". Su Hojlund: "Ha avuto tre situazioni favorevoli e ha lavorato molto bene per la squadra. Deve stare sereno". 

E' allarme per Badiashile: "Ha avuto un infortunio e lo valuteremo nelle prossime 48 ore".

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