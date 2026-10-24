Allegri: "Giocando con questo spirito, sicuramente risaliremo la classifica"

Sull'espulsione: "Sono stato espulso perché stavo zitto. Il quarto uomo ha richiamato l'arbitro e mi ha cacciato fuori. Non avevo fatto assolutamente niente: dispiace, ma la prossima volta starò in panchina. Tutte le volte che mi muovo, vengo buttato fuori. Vedo altri che entrano in campo e ribaltano. Ringrazio Saccani e per il resto solo complimenti ai ragazzi".