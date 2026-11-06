Napoli, De Laurentiis parla ad Allegri e alla squadra: nessun ribaltone in panchina e basta personalismi

I giornali sportivi: venerdì 6 novembre 2026
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Nessun ribaltone, avanti con Massimiliano Allegri. In casa Napoli le acque sono agitate ma per Aurelio De Laurentiis, che oggi ha fatto visita alla squadra per un'ora e mezza e verso l'ora di pranzo ha avuto un colloquio con il tecnico, la soluzione non si troverà cambiando allenatore, per ora. Il numero uno azzurro è andato a Castel Volturno per provare a ridare serenità a un ambiente scosso dai risultati negativi e dalle tensioni che hanno animato lo spogliatoio. "Calma" è stato il senso delle parole pronunciate dal presidente che ora si attende una reazione da parte della squadra contro la Lazio in un lunch match decisivo. De Laurentiis, con toni pacati ma fermi, ha parlato poi con i giocatori affrontando i temi che stanno penalizzando gli azzurri da inizio stagione, confermando un intervento di mercato a gennaio e la piena fiducia in Allegri e Manna. Basta personalismi, quello che conta è soltanto il Napoli: questo il concetto che il numero uno azzurro ha trasmesso alla squadra.
Il presidente azzurro, in ogni caso, non è contento e non potrebbe essere altrimenti visto le sette sconfitte in 14 partite e uno spogliatoio che mostra diverse crepe, ma fino a oggi ha lasciato che ad affrontare la crisi fossero proprio Max, segno di fiducia nel suo lavoro, e il ds Manna. Poi la visita al campo di allenamento e la decisione del ritiro per ritrovare la necessaria serenità, scelta concordata proprio con Allegri (altro segnale di vicinanza all'allenatore).
Allo stesso tempo però AdL si attende una reazione domenica alle 12.30 perché in caso contrario si aprirebbero scenari al momento impronosticabili. Il triennale da 6 milioni netti a stagione pesa sulla decisione ma un'altra sconfitta e la sensazione che Allegri non abbia lo spogliatoio in mano potrebbe costringere il presidente ad andare oltre il rapporto personale che ha con Max e vagliare alternative. La sosta per le nazionali in questo senso è una tagliola: con una vittoria sarebbero dieci giorni molto sereni, con un ko ci sarebbe tutto il tempo per prendere decisioni anche drastiche. Se la situazione dovesse precipitare, De Laurentiis sarebbe orientato ad affidare il Napoli a un 'traghettatore' fino a fine stagione. In quest'ottica l'unico nome circolato è quello dell'ex ct della Turchia Vincenzo Montella, che un mese fa ha pagato con l'esonero il pessimo Mondiale e l'inizio shock di Nations League con 4 sconfitte in 4 gare.
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