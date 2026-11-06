Napoli, De Laurentiis parla ad Allegri e alla squadra: nessun ribaltone in panchina e basta personalismi

Nessun ribaltone, avanti con Massimiliano Allegri. In casa Napoli le acque sono agitate ma per Aurelio De Laurentiis, che oggi ha fatto visita alla squadra per un'ora e mezza e verso l'ora di pranzo ha avuto un colloquio con il tecnico, la soluzione non si troverà cambiando allenatore, per ora. Il numero uno azzurro è andato a Castel Volturno per provare a ridare serenità a un ambiente scosso dai risultati negativi e dalle tensioni che hanno animato lo spogliatoio. "Calma" è stato il senso delle parole pronunciate dal presidente che ora si attende una reazione da parte della squadra contro la Lazio in un lunch match decisivo. De Laurentiis, con toni pacati ma fermi, ha parlato poi con i giocatori affrontando i temi che stanno penalizzando gli azzurri da inizio stagione, confermando un intervento di mercato a gennaio e la piena fiducia in Allegri e Manna. Basta personalismi, quello che conta è soltanto il Napoli: questo il concetto che il numero uno azzurro ha trasmesso alla squadra.