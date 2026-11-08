Napoli, Allegri: "Partita importante, non dobbiamo essere preoccupati. Solitamente porto la nave in porto"

Massimiliano Allegri incassa l'1-1 contro la Lazio con soddisfazione: "La squadra ha fatto una partita importante, non era facile dopo le ultime sconfitte. Nel primo tempo abbiamo un po' fatto fatica, nella ripresa la partita è cambiata e abbiamo avuto occasioni, alcune anche clamorose. Nel finale ci siamo ricompattati, dobbiamo ripartire da qui. Fatta una partita ordinata, perdere sarebbe stato doloroso".