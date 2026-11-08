Napoli, Allegri: "Partita importante, non dobbiamo essere preoccupati. Solitamente porto la nave in porto"

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Massimiliano Allegri incassa l'1-1 contro la Lazio con soddisfazione: "La squadra ha fatto una partita importante, non era facile dopo le ultime sconfitte. Nel primo tempo abbiamo un po' fatto fatica, nella ripresa la partita è cambiata e abbiamo avuto occasioni, alcune anche clamorose. Nel finale ci siamo ricompattati, dobbiamo ripartire da qui. Fatta una partita ordinata, perdere sarebbe stato doloroso".
"Non tutto è perduto, non siamo fuori né dalla lotta per il quarto posto, né dalla Champions né dalla Coppa Italia. Ora siamo indietro in classifica ma non ci dobbiamo preoccupare. Dopo la sosta recupereremo un po' di giocatori" ha continuato.
L'allenatore del Napoli, parlando a Dazn, torna sugli ultimi difficili giorni: "Se si vince siamo tutti bravi, se non si vince il contrario. Ai tifosi dico che i ragazzi stanno dando tutto. Io sto bene, ho trascorso pochi di questi momenti. Sono fiducioso che risaliremo la classifica, solitamente porto in porto la barca in mezzo al mare".