Turchia, è ancora super Vlahovic: altra doppietta col Besiktas

Nonostante le critiche recenti, l'attaccante serbo ex Juventus ha risposto sul campo raggiungendo quota quattro reti nelle ultime sei apparizioni in campionato. Il centravanti ha aperto le marcature al 20' finalizzando nell'angolo lontano un filtrante di Trossard, per poi costringere Baltaci al secondo cartellino giallo che ha lasciato gli ospiti in inferiorità numerica. Prima dell'intervallo, lo stesso Vlahovic ha siglato il raddoppio al termine di un'azione avviata sulla corsia destra da Murillo e rifinita ancora da Trossard, spianando la strada al definitivo tris firmato nel finale da Poku.