Turchia, è ancora super Vlahovic: altra doppietta col Besiktas

Dusan Vlahovic segna due gol e propizia un'espulsione nel 3-0 del Besiktas sul Genclerbirligi

09 Nov 2026 - 16:06
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Dusan Vlahovic © instagram

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Dusan Vlahovic ha firmato una doppietta decisiva nella vittoria per 3-0 del Besiktas contro il Genclerbirligi, disputata al Tupras Park per l'11ª giornata della Super Lig turca.

Nonostante le critiche recenti, l'attaccante serbo ex Juventus ha risposto sul campo raggiungendo quota quattro reti nelle ultime sei apparizioni in campionato. Il centravanti ha aperto le marcature al 20' finalizzando nell'angolo lontano un filtrante di Trossard, per poi costringere Baltaci al secondo cartellino giallo che ha lasciato gli ospiti in inferiorità numerica. Prima dell'intervallo, lo stesso Vlahovic ha siglato il raddoppio al termine di un'azione avviata sulla corsia destra da Murillo e rifinita ancora da Trossard, spianando la strada al definitivo tris firmato nel finale da Poku.

Grazie a questo successo, la formazione guidata da Vincenzo Italiano mantiene l'imbattibilità interna con sei vittorie su sei e sale al quarto posto a 22 punti, restando a sei lunghezze dalla capolista Galatasaray.

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