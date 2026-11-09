Vi ricordate Ibrahiman Scandroglio di Campioni? Ora fa l'allenatore

A oltre 20 anni dalla trasmissione su Mediaset, "Campioni - Il sogno" è ancora ricordato come un reality cult, tanto che moltissimi tifosi non si sono scordati i protagonisti di quel Cervia allenato da Ciccio Graziani. Uno di loro, Bobo Ibrahiman Scandroglio, oggi fa il tecnico e infatti è stato nominato viceallenatore della Castanese, società che milita in Promozione Lombardia.
Questo il comunicato ufficiale: "La società ASD G.S. Castanese comunica di aver affidato il ruolo di allenatore in seconda della Prima Squadra a Bobo Ibrahiman Scandroglio. Un tassello importante fortemente voluto dalla proprietà, un uomo di calcio che andrà a completare lo Staff Tecnico per il prosieguo della stagione.
Un passato da calciatore che inizia la trafila nel settore giovanile del Varese, esordio in C2 e poi la Primavera con l’Empoli (con cui nella stagione 98/99 conquista lo Scudetto). Correva la stagione sportiva 2004/2005: a Milano Marittima arriva il primo reality tv a sfondo calcistico. La squadra scelta per “l’esperimento” è il Cervia, che partecipava al campionato d’Eccellenza dell’Emilia Romagna, girone B, nel Cervia di Ciccio Graziani c’era anche lui, giovanissimo; vince il Campionato con i suoi “Campioni” e continua a giocare a calcio fino al 2011, girando per l’Italia, per poi concludere la carriera con la maglia del Buscate, la squadra del paese dove è cresciuto. Ottiene il patentino Uefa B, allena le giovanili dell’Inveruno; poi l’esperienza con il Buscate, il Cas Sacconago e la Soccer Boys.
Mister Scandroglio commenta così questa nuova avventura: “Ho scelto la Castanese in primis per il bel rapporto che ho con la presidentessa e con tutta la famiglia De Bernardi, e in secondo luogo, ma non meno importante, perché la passione che ho per questo meraviglioso sport, che a me personalmente ha dato un sacco di soddisfazioni, vorrei portarla al servizio della Castanese e mettere a disposizione della società la mia esperienza".