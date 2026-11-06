Napoli: lesione alla coscia sinistra per Di Lorenzo, quanto resta fuori

Arrivano brutte notizie per il Napoli in merito alle condizioni di Di Lorenzo. Il capitano azzurro "si è sottoposto a esami strumentali, presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo", fa sapere il club. Per il difensore si ipotizza uno stop di almeno tre settimane: salterà sicuramente la sfida di domenica alle 12.30 contro la capolista Lazio al Maradona poi quella contro il Torino di sabato 21 sempre in casa, la trasferta di Champions contro il Manchester City di martedì 24 e quella con il Sassuolo del 29 novembre. Di Lorenzo potrebbe tornare a disposizione per la sfida contro il Lecce del 5 dicembre: è uscito all’intervallo della gara contro la Juve per un risentimento all’adduttore che lo ha costretto a saltare la trasferta di Champions a Oporto. Sospiro di sollievo invece per Olivera, che si era fermato nel finale di partita dell'Allianz Stadium, sostituito da Beukema, mimando il gesto dello stiramento: l'uruguaiano è tornato ad allenarsi con il gruppo e dunque torna disponibile per il match contro i biancocelesti.