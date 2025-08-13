Lukaku: "Napoli mi ha dato nuova vita, devo imparare più napoletano. Con De Bruyne gran rapporto"

"Cosa mi hanno dato i tifosi del Napoli? Una nuova vita: molte persone mi avevano dato per finito, a Napoli mi hanno dato l'energia per continuare. Questo aiuto che danno a tutta la squadra è molto bello, per questo mi fermo sempre per salutare e applaudire la gente". Dal ritiro di Castel di Sangro, Romelu Lukaku rigrazia il popolo azzurro: "Il napoletano? I fisioterapisti mi stanno aiutando, ci siamo detti di dover imparare un po' in più". Sui nuovi arrivati: "Il rapporto con Kevin De Bruyne è ottimo, lo è sempre stato da quando eravamo bambini: penso che si veda anche in campo - ha detto l'attaccante belga al format "Voci dal Ritiro" di CRC - Lucca? Ha fatto tanti gol in questo ritiro, tatticamente e fisicamente si sta impegnando molto in questi ritiri. Penso che sia un giocatore che può aiutare la squadra, deve continuare così: lo aiuteremo a integrarsi". E ancora: "Il mister mi dice sempre che ogni sfida è un momento per dimostrare quanto sei forte come squadra: questa è l'unica motivazione di cui ho bisogno per entrare in campo. Siamo stati i più forti l'anno scorso, ora iniziamo da zero ed è bello di dover dimostrare ancora le nostre capacità e migliorare". Sulle chance del Napoli in Champions: "Al momento penso solo alla prima partita del campionato: abbiamo lavorato tanto, abbiamo ancora una settimana per prepararci bene e io aspetto l'inizio della Serie A".