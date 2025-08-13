Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
napoli
HomeMercatoVideoFotoRosa
LE PAROLE

Lukaku: "Napoli mi ha dato nuova vita, devo imparare più napoletano. Con De Bruyne gran rapporto"

L'attaccante belga a Radio Crc: "Chance in Champions? Al momento penso solo alla prima partita del campionato"

13 Ago 2025 - 19:34
© ipa

© ipa

"Cosa mi hanno dato i tifosi del Napoli? Una nuova vita: molte persone mi avevano dato per finito, a Napoli mi hanno dato l'energia per continuare. Questo aiuto che danno a tutta la squadra è molto bello, per questo mi fermo sempre per salutare e applaudire la gente". Dal ritiro di Castel di Sangro, Romelu Lukaku rigrazia il popolo azzurro: "Il napoletano? I fisioterapisti mi stanno aiutando, ci siamo detti di dover imparare un po' in più". Sui nuovi arrivati: "Il rapporto con Kevin De Bruyne è ottimo, lo è sempre stato da quando eravamo bambini: penso che si veda anche in campo - ha detto l'attaccante belga al format "Voci dal Ritiro" di CRC - Lucca? Ha fatto tanti gol in questo ritiro, tatticamente e fisicamente si sta impegnando molto in questi ritiri. Penso che sia un giocatore che può aiutare la squadra, deve continuare così: lo aiuteremo a integrarsi". E ancora: "Il mister mi dice sempre che ogni sfida è un momento per dimostrare quanto sei forte come squadra: questa è l'unica motivazione di cui ho bisogno per entrare in campo. Siamo stati i più forti l'anno scorso, ora iniziamo da zero ed è bello di dover dimostrare ancora le nostre capacità e migliorare". Sulle chance del Napoli in Champions: "Al momento penso solo alla prima partita del campionato: abbiamo lavorato tanto, abbiamo ancora una settimana per prepararci bene e io aspetto l'inizio della Serie A".

Leggi anche

Conte: "Acquisti? Troppi, ma ne servono ancora. Noi rompiscatole di Inter, Juve e Milan"

napoli
lukaku

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

05:58
DICH ENZO RAIOLA donnarumma DICH

Raiola, agente di Donnarumma, in esclusiva: "Ecco dove giocherà Gigio"

00:46
DICH SOHM FIORENTINA 13/8 DICH

Fiorentina, Sohm: "Dobbiamo alzare il livello, porterò fisico e corsa"

01:01
MCH TIFOSI PSG IN GIRO PER UJDINE MCH

Udine, cresce l'attesa per la Supercoppa: i tifosi Psg ci credono

01:24
MCH ATLETICO NACIONAL-SAN PAOLO 0-0 MCH

Atletico Nacional-San Paolo 0-0: i colombiani falliscono due rigori in Libertadores

01:57
DICH CONTE 1 DICH

Conte: "Milinkovic-Savic non è un secondo, il posto se lo giocherà con Meret"

00:48
DICH CONTE 2 DICH

Conte: "Non è detto che giocheremo sempre con lo stesso sistema di gioco"

01:27
DICH CONTE 3 DICH

Conte: "Ndoye era il primo della lista, ma le condizioni non erano da Napoli"

01:45
Stasera la Supercoppa

Stasera la Supercoppa

01:35
4 azzurri emigranti

4 azzurri emigranti

01:33
Dzeko ancora senza gol

Dzeko ancora senza gol

01:44
Napoli ripensa a Elmas

Napoli ripensa a Elmas

01:32
Dybala pronto a tornare

Dybala pronto a tornare

01:57
Estupinan e Terracciano

Estupinan e Terracciano

03:18
Oggi Juve-Juve Next Gen

Oggi Juve-Juve Next Gen

01:56
Il caso Donnarumma

Il caso Donnarumma

05:58
DICH ENZO RAIOLA donnarumma DICH

Raiola, agente di Donnarumma, in esclusiva: "Ecco dove giocherà Gigio"

I più visti di Napoli

Conte: "Acquisti? Troppi, ma ne servono ancora. Noi rompiscatole di Inter, Juve e Milan"

Napoli, altra vittoria dopo il Girona: 4-0 al Sorrento in amichevole

De Bruyne show: il Napoli dà spettacolo, ma poi si fa spaventare dal Girona

Beukema: "Dura all'inizio, ora siamo più freschi. De Bruyne fantastico, valore aggiunto dentro e fuori"

De Bruyne dà spettacolo contro il Girona: sorride il Napoli

Napoli implacabile: Osimeh ed Elmas rimontano la Dea, Spalletti in fuga

Calcio ora per ora
Vedi tutti
19:34
Supercoppa Uefa: Udine celebra calcio, territorio, sostenibilità
18:33
Nuovo test per la Juve Women: il 30 agosto contro l'Everton
17:50
Juventus-Juventus NG, le formazioni ufficiali: Vlahovic parte dall'inizio
17:41
Rashford, bordate allo United: "Così non si vince"
17:22
Deulofeu non si arrende: "Sogno di tornare in campo con l'Udinese"