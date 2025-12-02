Coppa Italia: Cagliari, col Napoli domani sarà turnover

Il Cagliari a Napoli in Coppa Italia senza Folorunsho e Palestra. E con Kilicsoy e Rodriguez che potrebbero partire dal primo minuto. Out anche Mina, Mazzitelli e Ze Pedro, tutti infortunati. "Sarà l'occasione - afferma il tecnico rossoblù Fabio Pisacane, che torna nella sua Napoli - non tanto per fare turnover quanto per dare minutaggio a qualche elemento che sin qui ha giocato meno, così da vederlo all'opera e capire quanto ci potrà dare. Sappiamo il valore di questa gara, ci teniamo a fare bella figura e a passare il turno". Formazione rimaneggiata, ma l'ex Caprile sarà in porta: "Servirà una partita di alto livello da parte di tutti e per più di 90', con quella compattezza che a Torino in certi frangenti è venuta meno - osserva Pisacane -. Ogni partita è importante per avvicinarci al miglioramento, è un'opportunità per ricercare la vittoria, vogliamo ritornare ad assaporare quel gusto. Dispiace perché i ragazzi lavorano bene e non c'è nulla da eccepire sull'atteggiamento e la dedizione, ma occorre tirare fuori qualcosa in più". Pisacane ha analizzato anche la situazione post Juventus: "Una squadra come la nostra che non vince da due mesi deve fare qualcosa in più, tutti dobbiamo fare di più. A Torino ci sono stati dei momenti in cui abbiamo difeso bene da squadra, in altri meno e contro le grandi squadre non puoi sbagliare nulla. In questi due allenamenti post Juventus abbiamo lavorato sulle cose che non hanno funzionato, a volte non sono solo gli aspetti tecnico-tattici: quando vuoi vincere bisogna metterci anche quel qualcosa in più in termini di furore agonistico. Ribaltare o meno la situazione attuale dipende da noi, da quanto lo vogliamo davvero: evidentemente quanto fatto sinora non è bastato", conclude l'allenatore del Cagliari.