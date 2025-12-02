Logo SportMediaset

Calcio

Juve, Gatti ko: problema al ginocchio per il difensore bianconero

02 Dic 2025 - 23:37
© Getty Images

© Getty Images

Brutte notizie per la Juve e Luciano Spalletti: Federico Gatti si è infatti fermato per un problema al ginocchio ed è stato costretto a lasciare il campo per Manuel Locatelli durante il secondo tempo del match valido per gli ottavi di Coppa Italia contro l'Udinese. Per il centrale bianconero infortunio senza contatto mente era in marcatura su Buksa: una dinamica preoccupante. Da una prima diagnosi pare trattarsi di una distrazione, nei prossimi giorni verranno effettuati dei test strumentali per chiarire la reale entità dell'infortunio.

