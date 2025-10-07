Lobotka, lascia Nazionale e torna a Napoli: rischia un mese di stop

Il centrocampista slovacco salterà il big match contro l'Inter e le sfide di Champions contro PSV ed Eintracht
Brutta tegola per il Napoli e Antonio Conte. Stanislav Lobotka lascia il ritiro della Slovacchia e torna a Castel Volturno dopo essersi sottoposto a una prima serie di esami per l'infortunio che ha subito domenica contro il Genoa. Lo riferisce il sito della Federcalcio slovacca: "Stanislav Lobotka, infortunatosi nella partita di campionato di domenica e costretto alla sostituzione, si è sottoposto a ulteriori accertamenti lunedì pomeriggio. I risultati non sono stati soddisfacenti. Hanno confermato un infortunio muscolare di tale entità che il due volte miglior calciatore dell'anno sarà escluso dalla squadra. L'allenatore non ha chiamato nessuno per sostituirlo".
Ora Lobotka torna a Napoli per altri esami medici per uno stiramento muscolare che probabilmente lo potrebbe tenere fuori per un mese: nel caso salterebbe le gare di campionato contro Torino, Inter, Lecce, Como e Bologna, oltre alle sfide di Champions contro PSV ed Eintracht Francoforte. Al posto dello slovacco giocherà il suo sostituto naturale, lo scozzese Gilmour.
Il tecnico aspetta inoltre la diagnosi su Politano che, dopo l'infortunio contro il Genoa, ha rinunciato alla nazionale di Gattuso e verrà esaminato dai medici. Da monitorare anche le condizioni di Milinkovic-Savic che ieri ha lasciato il ritiro della Serbia per un forte dolore alla schiena. Intanto lo staff medico e tecnico lavorano su Amir Rrahmani e Alessandro Buongiorno, che sono rimasti a Napoli e che potrebbero essere pronti per dopo la sosta.
