Lotta scudetto, chi ha il migliore attacco? Inter e Napoli al top, per Milan, Juve e Roma è rebus

I nerazzurri non eccellono soltanto in Serie A per quanto riguarda i dati offensivi: l'attacco dell'Inter con 17 gol è tra i migliori in Europa. Considerando i 5 top campionati soltanto il Bayern con 25 gol e Real e Barca rispettivamente 19 e 22 (ma con due partite giocate in più) fanno meglio. Lautaro Martinez e Marcus Thuram guidano con tre gol a testa, ma quest'anno, a differenza della passata stagione, anche le loro alternative brillano: Pio Esposito convince sempre di più e Ange-Yoan Bonny con 2 gol e tre assist ha già superato i numeri registrati in una stagione intera da Medhi Taremi. L'attacco in queste prime giornate si è dimostrato il vero punto di forza dei nerazzurri: basterà per tornare campioni d'Italia?