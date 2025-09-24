Logo SportMediaset
RECORD

La striscia positiva del Napoli: 16 partite senza perdere in A ma ora c'è il test San Siro...

La squadra di Conte macina risultati utili in campionato dallo scorso marzo 

24 Set 2025 - 08:49
© Getty Images

© Getty Images

Sulla scia delle squadre che hanno fatto la storia del nostro calcio, vedi il Grande Torino degli anni '40, il Milan di Capello di 50 anni dopo e la Juve dello stesso Conte nel 2011-12, il Napoli sta macinando risultati utili dall'inizio dello scorso marzo. Sono ben 16, come ci ricorda il Mattino, le partite consecutive in Serie A senza sconfitte per gli azzurri. Gli ultimi a fare il colpaccio sono stati i giocatori di Fabregas a Como in quel lunch-match di fine febbraio al Sinigallia. Da allora 11 vittorie e 5 pareggi in campionato. Con l'aggiunta di un Maradona praticamente inespugnabile. Da quando c'è Conte il Napoli in casa è stato battuto solo da Lazio e Atalanta e ha lasciato un punto, in tutto il 2025, soltanto a Udinese, Inter e Genoa. 

Prestazioni convincenti o punti conquistati più con il cuore che con la logica nei minuti finali. Quello che conta sono i risultati e quelli continuano ad arrivare. Ora, però, arriva il vero test dall'inizio della stagione: San Siro e il Milan, la squadra che, con gli azzurri, sembra la più in forma del campionato. I rossoneri di Allegri, dopo aver preso la batosta al debutto con la Cremonese, non si sono più fermati e continuano a macinare punti e gol. In più, hanno una tenuta difensiva impressionante. Da inizio stagione, Coppa Italia compresa, hanno subito solo i due gol della sconfitta contro la squadra di Nicola. Milan-Napoli di domenica sera, insomma, ci dirà molto sul futuro del campionato.

