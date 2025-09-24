La striscia positiva del Napoli: 16 partite senza perdere in A ma ora c'è il test San Siro...

La squadra di Conte macina risultati utili in campionato dallo scorso marzo
Sulla scia delle squadre che hanno fatto la storia del nostro calcio, vedi il Grande Torino degli anni '40, il Milan di Capello di 50 anni dopo e la Juve dello stesso Conte nel 2011-12, il Napoli sta macinando risultati utili dall'inizio dello scorso marzo. Sono ben 16, come ci ricorda il Mattino, le partite consecutive in Serie A senza sconfitte per gli azzurri. Gli ultimi a fare il colpaccio sono stati i giocatori di Fabregas a Como in quel lunch-match di fine febbraio al Sinigallia. Da allora 11 vittorie e 5 pareggi in campionato. Con l'aggiunta di un Maradona praticamente inespugnabile. Da quando c'è Conte il Napoli in casa è stato battuto solo da Lazio e Atalanta e ha lasciato un punto, in tutto il 2025, soltanto a Udinese, Inter e Genoa.
Prestazioni convincenti o punti conquistati più con il cuore che con la logica nei minuti finali. Quello che conta sono i risultati e quelli continuano ad arrivare. Ora, però, arriva il vero test dall'inizio della stagione: San Siro e il Milan, la squadra che, con gli azzurri, sembra la più in forma del campionato. I rossoneri di Allegri, dopo aver preso la batosta al debutto con la Cremonese, non si sono più fermati e continuano a macinare punti e gol. In più, hanno una tenuta difensiva impressionante. Da inizio stagione, Coppa Italia compresa, hanno subito solo i due gol della sconfitta contro la squadra di Nicola. Milan-Napoli di domenica sera, insomma, ci dirà molto sul futuro del campionato.
