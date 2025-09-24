Logo SportMediaset
QUI MILAN

Milan, Landucci: "Pensiamo partita dopo partita. Contro il Napoli non sarà decisiva"

Il vice di Allegri, squalificato, soddisfatto del passaggio del turno in Coppa Italia: "Contento dell'atteggiamento della squadra"

24 Set 2025 - 00:05

Ancora 3 gol, questa volta al Lecce. Il Milan continua nel solco della gara di Udine: calcio offensivo, tante occasioni e ottavi di finale di Coppa Italia con la Lazio guadagnati. In una serata così. Questa sera anche senza il loro allenatore a bordo campo: Max Allegri doveva ancora scontare una giornata di squalifica, quindi a guidare i rossoneri c'era Marco Landucci. 

Nkunku brilla e incide, Gimenez sorride. Pulisic è una sentenza

Lo storico secondo di Allegri ha iniziato ad analizzare la prestazione del Milan da una delle note più positive della serata: il ritorno al gol di Gimenez, bersagliato dalle critiche per le occasioni mancate in questo inizio di stagione: "È normale - attacca Landucci - un attaccante deve fare gol, ma le sue prestazioni sono sempre state buone. Era una questione di tempo prima che segnasse. Spero che questo gol possa aiutarlo". 

Poi il secondo di Allegri passa all'analisi del match: "Siamo partiti un po' piano, poi loro sono rimasti in 10 e tutto è stato più facile. Nel secondo tempo potevamo fare girare la palla più velocemente, potevamo fare meglio. Però abbiamo vinto e questo è l'importante. Volevamo passare il turno, siamo contenti". 

Milan, Nkunku accende San Siro: gol capolavoro ed esultanza con il palloncino

Un Milan spettacolo che fa sognare i suoi tifosi: "Obiettivi? Noi dobbiamo giocare partita dopo partita - spiega Landucci -. Sono molto contento dell'atteggiamento che ha questa squadra, un gruppo meraviglioso che si è messo a disposizione e lavoro. A Milanello c'è un bel gruppo di lavoro. Adesso abbiamo fatto solo 4 gare di campionato: dobbiamo continuare a migliorare. Questo dev'essere l'obiettivo: cercare di vincere e fare il massimo in ogni partita. I dettagli sono importanti che questa squadra sta facendo bene ma bisogna continuare con umiltà".

Infine una battuta sul big match di domenica sera, quando a San Siro arriverà il Napoli campione d'Italia: "Sarà una bella sfida. Loro sono molto forti, lo sappiamo. Da domani inizieremo a prepararla. L'anno scorso hanno fatto un grande campionato e quest’anno si sono ulteriormente rinforzati. Affronteremo questa grande sfida con umiltà: spero che domenica sia una bella partita. Sarà importante ma bisogna ricordare che siamo soltanto alla quinta partita, c'è ancora tanto da fare. Leao? Credo che giovedì sarà con noi in gruppo, sta andando tutto bene, quindi credo che sarà a disposizione per domenica". Per chiudere c'è spazio anche per un siparietto: "Ancora al posto di Allegri per gli ottavi contro la Lazio? Adesso basta, devo bloccarlo perché stia più attento perché è l'allenatore capo ed è giusto che ci sia lui".

