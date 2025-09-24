Milan, Landucci: "Pensiamo partita dopo partita. Contro il Napoli non sarà decisiva"

Infine una battuta sul big match di domenica sera, quando a San Siro arriverà il Napoli campione d'Italia: "Sarà una bella sfida. Loro sono molto forti, lo sappiamo. Da domani inizieremo a prepararla. L'anno scorso hanno fatto un grande campionato e quest’anno si sono ulteriormente rinforzati. Affronteremo questa grande sfida con umiltà: spero che domenica sia una bella partita. Sarà importante ma bisogna ricordare che siamo soltanto alla quinta partita, c'è ancora tanto da fare. Leao? Credo che giovedì sarà con noi in gruppo, sta andando tutto bene, quindi credo che sarà a disposizione per domenica". Per chiudere c'è spazio anche per un siparietto: "Ancora al posto di Allegri per gli ottavi contro la Lazio? Adesso basta, devo bloccarlo perché stia più attento perché è l'allenatore capo ed è giusto che ci sia lui".