Napoli, mercoledì in streaming la presentazione di Antonio Conte

diretta streaming

In streaming sul nostro sito alle ore 15:15 la conferenza stampa con le prime parole ufficiali del nuovo tecnico azzurro

Tutto è pronto per il grande giorno: domani partirà ufficialmente l'avventura di Antonio Conte a Napoli. Il tecnico leccese è atterrato da poco all'Aeroporto Internazionale di Capodichino, insieme alla moglie Elisabetta e alla figlia Vittoria. Si è poi diretto all'Hotel Parker's di Corso Vittorio Emanuele, dove è previsto un incontro con il presidente Aurelio De Laurentiis, che farà gli onori di casa e gli darà il benvenuto in attesa della presentazione ufficiale di domani.

La conferenza stampa di presentazione verrà allestita presso il Teatro di Corte di Palazzo Reale, in Piazza del Plebiscito nel cuore della città, e potrete seguirla in streaming a partire dalle ore 15:15 sul nostro sito. C'è attesa per le prime parole ufficiali di Conte, per caricare l'ambiente per l'inizio del campionato dopo la stagione deludente degli azzurri. "Il Napoli è una piazza di importanza globale. Sono felice ed emozionato all'idea di sedermi sulla panchina azzurra. Posso promettere certamente una cosa: farò il massimo per la crescita della squadra e della società. Il mio impegno, insieme a quello del mio staff, sarà totale", queste le parole dell'allenatore dopo l'ufficialità delle scorse settimane.

