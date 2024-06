Le mosse di Conte: anticipare gli arabi per Lukaku e dare l'assalto a Spinazzola 

NAPOLI

Il neo allenatore degli azzurri prova a dare un indirizzo al mercato tra conferme e arrivi importanti

Il problema è sempre quello: evitare di pagare i 44 milioni di clausola che il Chelsea vuole per liberarsi di Lukaku. Sembrava più facile quando Osimhen sarebbe potuto entrare nella trattativa ma, come riferisce il mattino, i blues, con l'arrivo in panchina di Maresca, si stanno orientando su altri nomi per l'attacco. Arsenal e United sono due club sullo sfondo (a Manchester, tra l'altro, Big Rom sarebbe un cavallo di ritorno) ma la cifra richiesta dai londinesi è sempre troppo alta. Un problema che gli arabi non hanno e che, per questo, spingono il Chelsea verso questa soluzione che però a Lukaku non piace. Lui vorrebbe tornare da Conte che non aspetta altro. Ci sono però i soliti due problemi: la formula e l'ingaggio. Nel primo caso il Napoli vorrebbe puntare al prestito o, nel peggiore dei casi, orientarsi su un offerta sui 20/25 milioni. Nel secondo c'è sempre la speranza che Big Rom, per tornare alla corte del suo allenatore preferito, sia disposto ad abbassarsi lo stipendio (come ha fatto alla Roma passando dagli 11 ai 7,5 milioni a stagione).

Lukaku è una priorità per Antonio che vuole anche un esterno sinistro, già individuato in Leonardo Spinazzola, in scadenza a fine mese con la Roma che ha già fatto sapere di non considerarlo più un giocatore giallorosso. Conte vuole tenere a tutti i costi Di Lorenzo e Kvara, nonostante i mal di pancia di entrambi, mentre proseguono le trattative per rinnovare la difesa, secondo i canoni di quella a tre cara al nuovo allenatore. Alessandro Buongiorno e Mario Hermoso sono i nomi caldi, mentre l'unica alternativa che Conte vorrebbe, nel caso in cui non si arrivasse a Lukaku, è Dovbyk, attaccante ucraino del Girona che, come il belga, ha le caratteristiche della punta pura che sa difendere il pallone e far salire la squadra.