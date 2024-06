Napoli, Conte ha scelto Lukaku: ma spunta l’ipotesi Vitor Roque

MERCATO NAPOLI

Per sbloccare il mercato in avanti serve la cessione di Osimhen, Kvara invece è considerato incedibile: presto un incontro con gli agenti

Lukaku, solo Lukaku. L'attaccante è l'uomo scelto da Antonio Conte per il dopo Osimhen. Il fatto è che il Chelsea intende cederlo a titolo definitivo con clausola da 44 milioni, ma il Presidente De Laurentiis non intende spingersi oltre i 25. Il belga ha già rifiutato proposte dall'Arabia Saudita, la nuova alternativa è Vitor Roque. Da Barcellona rilanciano che il Napoli sia fortemente interessato al brasiliano e che la prossima settimana siano previsti contatti fra le società. Certo, c'è una clausola folle da 1 miliardo, ma il club blaugrana valuta il prestito anche con diritto di recompra. Mentre l'ingaggio del 19enne, 3 milioni, rientra nei parametri finanziari del Napoli. Per Vitor Roque c'è comunque la concorrenza di Atletico Madrid e Porto.

Per sbloccare il mercato delle punte serve la cessione di Osimhen che resta in stand by: il centravanti dello scudetto ha solo un'offerta concreta che coprirebbe la clausola rescissoria da 130 milioni proprio dall'Arabia. Il nigeriano però vuole la Premier, in alternativa il Psg, ma in Inghilterra il Chelsea è sulle tracce di David del Lille, l'Arsenal considera altri obiettivi, resta il Manchester United che però non intende pagare l'intera clausola (e ha messo nel mirino Zirkzee).

Anche l'altro protagonista del terzo scudetto, Kvaratskhelia, tramite il suo entourage ha annunciato di volersene andare. Vuole la Champions League e ha chiesto 7 milioni e mezzo al Napoli che non intende spingersi oltre i 5. Il Psg gliene offre 10...

“Kvara ha molti altri anni di contratto con noi, qui tutti fanno i conti senza l’oste”. Così il Presidente De Laurentiis sul rinnovo di Kvara il 12 marzo prima della partita con il Barcellona. L'oste tra l'altro con un comunicato dei giorni scorsi ha dichiarato incedibile Kvara. Appena finita l'avventura della Georgia all'Europeo, previsti incontri tra le parti.

Vedi anche napoli Napoli, Conte atteso martedì: pugno di ferro con Di Lorenzo, contatti con Spinazzola