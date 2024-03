Juan Jesus, messaggi di solidarietà da Maignan e Vinicius

Dopo la sentenza di assoluzione per Acerbi, Juan Jesus ragiona sulle prossime mosse da fare per far valere le proprie ragioni, anche sul piano penale. Di sicuro il difensore del Napoli ha ricevuto sostegno trasversale da parte di tifosi e pure calciatori, prima come dopo la sentenza. Tra i colleghi, riporta il Mattino, spiccano soprattutto due messaggi su tutti: quello di Mike Maignan e quello di Vinicius.