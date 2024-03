Juan Jesus valuta la denuncia penale contro Acerbi. E può diventare capitano

IL CASO

Il difensore non ci sta: valutazioni in corso con il suo agente. Gli azzurri si compattano con lui

© Getty Images Se sul fronte della giustizia sportiva il caso Acerbi-Juan Jesus va esaurendosi (il brasiliano non può fare ricorso), strascichi potrebbero esserci in altre sedi. Sì perché il difensore, deluso e a suo dire vittima di un'ingiustizia, non ci sta a passare per colpevole e bugiardo. Da qui l'ipotesi, riferisce La Gazzetta dello Sport, di una denuncia penale contro Acerbi. Il 32enne di Belo Horizonte sta valutando il da farsi col supporto del suo agente Roberto Calenda: i prossimi giorni saranno decisivi, e a consolarlo è il supporto della squadra, della famiglia e dei suoi tifosi.

Senza dimenticare il club e Aurelio De Laurentiis, infuriato come evidenziato dal comunicato pubblicato subito dopo la sentenza. Non è da escludere, scrive Il Mattino, che in occasione della prossima sfida interna degli azzurri con l'Atalanta, venga indossata una maglia con la scritta #IostoconJJ, e consegnata all'ex Roma anche la fascia da capitano. Deciderà pure il tecnico Francesco Calzona, di rientro oggi dalla Slovacchia dopo la sosta conclusa con l'1-1 in amichevole al cospetto della Norvegia di Haaland.