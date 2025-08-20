Pioli: "Se la Fiorentina va in Champions, sarebbe come vincere lo scudetto"

Stefano Pioli è pronto a prendersi la Fiorentina, tuttavia non c'è intenzione di puntare subito troppo in alto. Il tecnico dei viola non vuole esagerare, motivo per cui puntare alla Champions League non sarà il principale obiettivo come riportato in un'intervista a La Repubblica: "Non dobbiamo porci dei traguardi così precisi, noi dobbiamo alzare il livello, dobbiamo avere una mentalità che ci porti a giocare ogni partita con la possibilità di poterla vincere, poi è chiaro che il mio arrivo ha creato aspettative alte. Lo accetto ma credo che quest’anno sia solo l’inizio del nostro percorso, non si può costruire tutto in una sola volta. Noi vogliamo mettere in campo le nostre qualità, creare con l’ambiente un qualcosa di unico che ci consenta di andare oltre i nostri limiti. Se con la Fiorentina arriviamo quarti è come vincere uno scudetto perché abbiamo fatto il massimo”.