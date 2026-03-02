Coppa Italia, definiti gli arbitri per le semifinali: a Di Bello Como-Inter, Manganiello per Lazio-Atalanta

02 Mar 2026 - 13:14
© italyphotopress

© italyphotopress

Sono Marco Di Bello e Gianluca Manganiello gli arbitri designati per le semifinali di andata della Coppa Italia Como-Inter in programma il 3 marzo e Lazio-Atalanta fissata per il 4 marzo. Questo il quadro completo delle designazioni:

  • Como- Inter (martedì 3 marzo alle 21) Arbitro: Di Bello. Guardalinee: Peretti-Colarossi. Iv: Zufferli. Var: Mazzoleni. Avar: Maresca,
  • Lazio-Atalanta (mercoledì 4 marzo alle 21) Arbitro: Manganiello. Guardalinee: Bindoni-Tegoni Iv: Sacchi. Vari: Gariglio. Avar: Guida. 
videovideo
coppa italia
designazioni arbitri
semifinale
di bello
manganiello
inter
como
lazio-atalanta

