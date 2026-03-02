Coppa Italia, definiti gli arbitri per le semifinali: a Di Bello Como-Inter, Manganiello per Lazio-Atalanta
Sono Marco Di Bello e Gianluca Manganiello gli arbitri designati per le semifinali di andata della Coppa Italia Como-Inter in programma il 3 marzo e Lazio-Atalanta fissata per il 4 marzo. Questo il quadro completo delle designazioni:
- Como- Inter (martedì 3 marzo alle 21) Arbitro: Di Bello. Guardalinee: Peretti-Colarossi. Iv: Zufferli. Var: Mazzoleni. Avar: Maresca,
- Lazio-Atalanta (mercoledì 4 marzo alle 21) Arbitro: Manganiello. Guardalinee: Bindoni-Tegoni Iv: Sacchi. Vari: Gariglio. Avar: Guida.