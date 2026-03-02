D'Aversa: "Prima e indimenticabile panchina con il Torino"

"La mia prima, indimenticabile panchina con il Toro": con queste parole sui social, il tecnico Roberto D'Aversa ha celebrato il suo esordio alla guida dei granata con la vittoria per 2-0 contro la Lazio. "Una vittoria importantissima! Ma non abbiamo fatto niente ancora, dobbiamo continuare! Bravi ragazzi" è il messaggio mandato su Instagram da Valentino Lazaro. Anche Enzo Ebosse ha utilizzato i social per sottolineare l'importanza di questi tre punti: "Partita dopo partita, avanti così".