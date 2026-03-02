L'Équipe celebra Insigne: "Al Pescara grazie a Verratti, può salvarlo dalla retrocessione"

02 Mar 2026 - 12:07
© Pescara Calcio

© Pescara Calcio

Il gol alla prima da titolare e il successo del Pescara che può ancora sperare nella salvezza in Serie B nonostante l'ultimo posto in classifica. Parliamo di Lorenzo Insigne, ieri decisivo nel match vinto per 2-1 dagli abruzzesi sul Palermo di Inzaghi. A celebrare l'ex Napoli ci ha pensato anche l'Équipe in virtù dell'amicizia del fantasista con l'ex Psg Marco Verratti: "Indossando la fascia da capitano l'ex Campione d'Europa ha mandato in visibilio l'intero stadio Adriatico - si legge nell'articolo -. A gennaio è tornato in Abruzzo dopo la promozione in A nel 2012 grazie a Verratti che è diventato socio del club al 50%. Al netto dell'aspetto nostalgico, la vittoria col Palermo è cruciale per la salvezza della squadra abruzzese, attualmente ultima ma a soli 4 punti di distanza dai play-out".    

