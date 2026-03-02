Como, il retroscena sull'esclusione di Nico Paz contro il Lecce

Nella formazione provata nella rifinitura pre Como-Lecce, Nico Paz, rientrato dalla squalifica, era al suo posto, alle spalle di Douvikas. Poi però contro i salentini a partire titolare dietro la punta greca è stato Maxence Caqueret. Scelta tattica di Fabregas per spiazzare gli avversari? Non esattamente. Il tecnico spagnolo infatti ha escluso il fantasista argentino a causa di un ritardo. Nico è arrivato tardi al pranzo di squadra e Cesc l'ha punito tenendolo fuori dall'11 titolare scelto per la sfida contro i giallorossi. Lo stesso era capitato un anno fa ad Assane Diao. Fabregas dunque non ha voluto fare eccezioni per il suo giocatore migliore.