Il Napoli non brilla ma continua a vincere: sognare il bis tricolore non è un'utopia

A Cagliari, sfruttando come la scorsa settimana il recupero di McTominay e De Bruyne, Conte ha giocato con un quadrilatero di centrocampo formato da Lobotka e Gilmour alle spalle dello scozzese e del belga. Il Napoli si è mosso secondo logiche posizionali, cercando l'avanzamento del pallone alle spalle delle linee avversarie. Anche se per qualcuno la fluidità ha ucciso certi principi, la tecnica individuale del quartetto ha permesso agli azzurri di far progredire la manovra utilizzando anche l'ampiezza garantita da Politano e Gutierrez e i movimenti ad accentrarsi di Olivera, centrale difensivo di sinistra. Il resto è la solita ricerca verticale di Hojlund per gli inserimenti di chi arriva da dietro.