CAGLIARI-NAPOLI 0-1

Serie A, al Napoli basta il gol-lampo di McTominay per battere il Cagliari: Milan sorpassato, l'Inter ora è a +6

I campioni d'Italia salgono al secondo posto in classifica e mettono sotto pressione le milanesi

20 Mar 2026 - 20:35
© Getty Images

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La trentesima giornata di Serie A si apre con la vittoria per 1-0 del Napoli a Cagliari. Il gol che decide la partita arriva già al 2': sugli sviluppi di corner, Buongiorno ci prova, Caprile salva ma il palo accomoda per McTominay, che da pochi passi porta in vantaggio la squadra di Conte. Politano ci prova poco dopo ma trova i guantoni del portiere di casa, poi Milinkovic-Savic salva due volte su Zé Pedro ed Esposito. Nella ripresa, entra Alisson Santos per i campani, mentre Pisacane prova a cambiare l'attacco inserendo Kilicsoy e il classe 2007 Mendy che dà pericolosità ai rossoblù. Politano, intanto, scambia con De Bruyne ma viene bloccato da Caprile che poi è ottimo pure sul belga. Nel finale rischia giusto qualcosa Gutiérrez, poi il Napoli resiste: in attesa di Milan-Torino, Conte si prende il quarto successo di fila, è secondo ed è a -6 dall'Inter impegnata domenica con la Fiorentina. Solo 2 punti nelle ultime 7 partite per il Cagliari: la salvezza, con la Cremonese a -6 e una partita in meno, non è più così sicura.

IL TABELLINO
CAGLIARI-NAPOLI 0-1

Cagliari (3-5-2): Caprile; Zé Pedro (28' st Mendy), Mina, Dossena; Palestra, Adopo (28' st Deiola), Gaetano, Sulemana, Rodriguez (39' st Raterink); Esposito (39' st Trepy), Folorunsho (20' st Kilicsoy). A disp.: Sherri, Ciocci, Mazzitelli, Albarracin, Liteta, Zappa, Pavoletti, Grandu. All.: Pisacane
Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Olivera (39' st Juan Jesus); Politano (32' st Spinazzola), Gilmour (32' st Anguissa), Lobotka (10' st Alisson Santos), Gutiérrez; McTominay, De Bruyne; Højlund. A disp.: Meret, Contini, Lukaku, Elmas, Giovane, Mazzocchi. All.: Conte
Arbitro: Mariani
Marcatore: 2' McTominay
Ammoniti: Lobotka (N), Zé Pedro (C), Olivera (N), Dossena (C)

LE STATISTICHE DI CAGLIARI-NAPOLI
Scott McTominay ha raggiunto quota 19 gol in 59 presenze in Serie A con il Napoli, eguagliando il numero di reti realizzate con la maglia del Manchester United in Premier League, ma in più del triplo degli incontri (178).
Scott McTominay ha preso parte a 10 reti in questa Serie A (sette gol e tre assist), diventando il terzo centrocampista ad andare in doppia cifra nel massimo torneo in corso dopo Nico Paz (15) e Hakan Çalhanoglu (10 entrambi).
Il Napoli ha vinto almeno quattro gare di fila in Serie A per la prima volta dal periodo compreso tra maggio e settembre 2025 (cinque in quel caso).
Il Napoli ha vinto due trasferte di fila per la terza volta in questo campionato e più nel dettaglio per la prima volta dal periodo tra dicembre e gennaio scorsi (doppio 2-0 contro Cremonese e Lazio in quel caso).
Il Napoli ha mantenuto la porta inviolata in Serie A per la prima volta dal 17 gennaio scorso (1-0 vs Sassuolo) interrompendo un striscia di otto incontri consecutivi con almeno una rete subita nella competizione.
Il Cagliari ha subito tre sconfitte di fila in Serie A per la prima volta da dicembre 2024 (quattro in quel caso).
Il Cagliari ha perso almeno due partite casalinghe di fila solo per la seconda volta in questo campionato, dopo i tre incassati contro Inter, Bologna e Sassuolo tra settembre e ottobre scorsi.
Il Cagliari na terminato senza segnare tre delle sue ultime quattro partite casalinghe di Serie A, tante gare senza reti quante nelle 16 precedenti all’Unipol Domus.
Scott McTominay è diventato il primo giocatore del Napoli ad andare in doppia cifra di partecipazioni attive al gol in ciascuna delle ultime due stagioni di Serie A (16 nel 2024/25, 10 nel 2025/26).
Quello segnato contro il Cagliari (min. 1.15) è il secondo gol più veloce realizzato da Scott McTominay in carriera in Serie A dopo il suo primo in assoluto nella competizione (min. 0.26 vs Como nell'ottobre 2024).
Il Napoli è la squadra che ha segnato più gol nei primi 15 minuti di gioco nel campionato di Serie A in corso (10).
Nelle ultime due stagioni di Serie A (dal 2024/25), solo la Lazio (sette) ha segnato più gol del Napoli (sei, al pari del Parma) nei primi 5 minuti di gioco.
Solamente il Pisa (quattro) ha terminato più incontri senza effettuare alcun tiro in porta rispetto al Cagliari (tre, come Lecce e Parma) nel campionato di Serie A in corso.

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