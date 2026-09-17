Il mistero Anguissa turba il Napoli: può saltare anche la Fiorentina, muro contro muro sul rinnovo

Sembrava che si fosse ripreso, invece ha saltato le sfide contro Arsenal e Napoli. Tra oggi e domani, il tecnico capirà se potrà contare sul centrocampista almeno per la panchina e se potrà convocarlo per l'importante sfida del Franchi. Nel frattempo, l'altro match si gioca a distanza tra il presidente Aurelio De Laurentiis, la dirigenza azzurra guidata dal ds Manna e l'agente del calciatore, Maxime Nana. I dialoghi per il rinnovo del suo contratto con il Napoli non stanno trovando sviluppi positivi. Un anno fa, come spiega Il Mattino, il club optò per applicare la clausola di rinnovo automatico del suo contratto a 3,6 milioni di euro all'anno.