Il mistero Anguissa turba il Napoli: può saltare anche la Fiorentina, muro contro muro sul rinnovo
Allegri aspetta il centrocampista fermo per un problema muscolare dopo un 2026 da incubo. Distanza su offerta e richiesta per il prolungamento
Frank Anguissa vorrebbe anche riprendersi il Napoli, però non si sa ancora come e quando. Il club aspetta il centrocampista, protagonista nei due scudetti vinti negli ultimi 4 anni, ma i problemi fisici in serie hanno turbato non poco il suo 2026. Adesso è in dubbio anche la sfida di domenica contro la Fiorentina, per un fastidioso problema muscolare all'adduttore che non ha permesso al camerunese di allenarsi con il gruppo negli ultimi giorni. Un infortunio di cui ha parlato Allegri in conferenza ma i cui dettagli non stati poi specificati.
L'allenatore spera di ritrovarlo presto, ma non vuole forzare i tempi e aspetta mentre Anguissa lavora in palestra e cerca di riscattare un anno ricco di difficoltà. Dalle appena 9 gare giocate al Mondiale saltato, fino al ritiro dalla nazionale e al comico, se non fosse stato decisivo, errore di San Siro nella sconfitta contro l'Inter. Un tiro da due passi che valeva 0,93 Expected goals.
Sembrava che si fosse ripreso, invece ha saltato le sfide contro Arsenal e Napoli. Tra oggi e domani, il tecnico capirà se potrà contare sul centrocampista almeno per la panchina e se potrà convocarlo per l'importante sfida del Franchi. Nel frattempo, l'altro match si gioca a distanza tra il presidente Aurelio De Laurentiis, la dirigenza azzurra guidata dal ds Manna e l'agente del calciatore, Maxime Nana. I dialoghi per il rinnovo del suo contratto con il Napoli non stanno trovando sviluppi positivi. Un anno fa, come spiega Il Mattino, il club optò per applicare la clausola di rinnovo automatico del suo contratto a 3,6 milioni di euro all'anno.
La scadenza è stata rimandata al 2027, quindi entro pochi mesi arriverà la decisione definitiva sul suo futuro. Anguissa, 31 anni a novembre, vorrebbe un ingaggio intorno ai 6 milioni a stagione per strappare l'ultimo contratto importante della sua carriera e rinnovare un legame che in Campania va avanti dal 2021. Al momento, siamo fermi al muro contro muro tra le posizioni distanti della società e quelle del suo entourage.
Così come è fermo Anguissa, "mistero" tra infortuni e campo che Allegri non vede l'ora di riabbracciare, anche se è veramente difficile immaginare quanto tornerà al top della forma dopo un 2026 davvero complicatissimo.