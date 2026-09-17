NAPOLI

Il mistero Anguissa turba il Napoli: può saltare anche la Fiorentina, muro contro muro sul rinnovo

Allegri aspetta il centrocampista fermo per un problema muscolare dopo un 2026 da incubo. Distanza su offerta e richiesta per il prolungamento

17 Set 2026 - 11:08
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Frank Anguissa vorrebbe anche riprendersi il Napoli, però non si sa ancora come e quando. Il club aspetta il centrocampista, protagonista nei due scudetti vinti negli ultimi 4 anni, ma i problemi fisici in serie hanno turbato non poco il suo 2026. Adesso è in dubbio anche la sfida di domenica contro la Fiorentina, per un fastidioso problema muscolare all'adduttore che non ha permesso al camerunese di allenarsi con il gruppo negli ultimi giorni. Un infortunio di cui ha parlato Allegri in conferenza ma i cui dettagli non stati poi specificati. 

L'allenatore spera di ritrovarlo presto, ma non vuole forzare i tempi e aspetta mentre Anguissa lavora in palestra e cerca di riscattare un anno ricco di difficoltà. Dalle appena 9 gare giocate al Mondiale saltato, fino al ritiro dalla nazionale e al comico, se non fosse stato decisivo, errore di San Siro nella sconfitta contro l'Inter. Un tiro da due passi che valeva 0,93 Expected goals.

Sembrava che si fosse ripreso, invece ha saltato le sfide contro Arsenal e Napoli. Tra oggi e domani, il tecnico capirà se potrà contare sul centrocampista almeno per la panchina e se potrà convocarlo per l'importante sfida del Franchi. Nel frattempo, l'altro match si gioca a distanza tra il presidente Aurelio De Laurentiis, la dirigenza azzurra guidata dal ds Manna e l'agente del calciatore, Maxime Nana. I dialoghi per il rinnovo del suo contratto con il Napoli non stanno trovando sviluppi positivi. Un anno fa, come spiega Il Mattino, il club optò per applicare la clausola di rinnovo automatico del suo contratto a 3,6 milioni di euro all'anno.

La scadenza è stata rimandata al 2027, quindi entro pochi mesi arriverà la decisione definitiva sul suo futuro. Anguissa, 31 anni a novembre, vorrebbe un ingaggio intorno ai 6 milioni a stagione per strappare l'ultimo contratto importante della sua carriera e rinnovare un legame che in Campania va avanti dal 2021. Al momento, siamo fermi al muro contro muro tra le posizioni distanti della società e quelle del suo entourage. 

Così come è fermo Anguissa, "mistero" tra infortuni e campo che Allegri non vede l'ora di riabbracciare, anche se è veramente difficile immaginare quanto tornerà al top della forma dopo un 2026 davvero complicatissimo. 

Leggi anche

Conte alla Juve non è una suggestione: Elkann lo vorrebbe già da un anno e mezzo

napoli
serie a
zambo anguissa
massimiliano allegri

Ultimi video

01:05
DICH SPALLETTI SU CONTE DICH

Spalletti: "Conte? Certe voci non mi stupiscono"

02:04
Un'allergia nerazzurra

Un'allergia nerazzurra

02:39
È la sfida del gol

È la sfida del gol

01:41
Kalulu, colonna juventina

Kalulu, colonna juventina

02:52
Spalletti verso Juve-Nec

Spalletti verso Juve-Nec

02:03
Tutti contro Amorim

Tutti contro Amorim

00:25
CLIP PROMO LIGA ATLETICO MADRID-REAL MADRID 17/09 SRV

Atletico-Real da sogno! Domenica sul 20 alle 16.15 il derby di Madrid

00:36
DICH AMORIM SU PRESSIONE POST BENFICA 17/09 SRV

Amorim: "Pressione al Milan? Sempre preoccupato perché so che…"

01:24
DICH AMORIM SU OGANIZZAZIONE POST BENFICA 17/09 SRV

Amorim pesante: "Ci mancano energie, organizzazione, qualità e…"

01:36
DICH RUI COSTA POST MILAN-BENFICA 16/9 DICH

Rui Costa: "Amorim? Normale essere nel mirino se non vinci, ma le sue qualità usciranno"

01:07
DICH MUSAH POST MILAN-BENFICA 16/9 DICH

Musah: "Ho fiducia in questa squadra, è un processo e dobbiamo andare avanti"

03:03
MCH PALLADINO BOLOGNA PER SITO 16/9 MCH

Rivoluzione Bologna, Palladino subito in campo

00:51
DICH MUSETTI SU JUVE 16/9 DICH

Musetti pessimista ma non troppo sulla sua Juve: "Spalletti sa quello che deve fare"

02:16
DICH SPALLETTI SU LOCANDINA CONTE 16/9 DICH

Spalletti: "Conte? Ognuno è giusto che si faccia la sua locandina"

01:00
DICH GNONTO FIORENTINA 16/9 DICH

Gnonto: "Con Vanoli siamo ripartiti da una pagina bianca"

01:05
DICH SPALLETTI SU CONTE DICH

Spalletti: "Conte? Certe voci non mi stupiscono"

I più visti di Napoli

Rabbia Allegri nel finale e Lucca nel mirino: "Potevamo leggere meglio alcune situazioni. Bravo Favasuli, De Bruyne va gestito"

Il mistero Anguissa turba il Napoli: può saltare anche la Fiorentina, muro contro muro sul rinnovo

Dopo tre ko Allegri torna alla vittoria, col Bologna basta il gol di Lobotka

Scott McTominay (Napoli)

Napoli, intervento al cuore riuscito per McTominay: i dettagli e i tempi di recupero

DICH ALLEGRI PRE BOLOGNA SU ZERO CHIACCHIERE E TRE PUNTI 12/9 DICH

Allegri: "Dopo tre sconfitte di fila, c'è poco da parlare"

Lavezzi e le crisi di ipomania: "Il ricovero? L'ho fatto per mio figlio"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
13:54
Caso Tresoldi, Klopp: "Non ha ancora scelto tra Germania e Italia"
Hermoso
13:54
Roma, emergenza rientrata: Hermoso si allena col gruppo
Buffon, Gattuso e Gravina
13:41
Buffon rivendica: "Gattuso ct? Una scelta che rifarei, era l'uomo giusto"
13:07
Lazio, non c’è pace per i falconieri: Lotito richiama Garruto per un post social
12:55
Ecco la prima Germania di Klopp con Woltemade: "Un po' folle e creativa"